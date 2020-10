Arsenal : Mattéo Guendouzi en route pour le Hertha Berlin !

Depuis sa brouille avec Mikel Arteta à la suite des échauffourées de Brighton avec Neil Maupay, quelque chose s'est brisé entre Arsenal et Matteo Guendouzi. Devenu indésirable, le milieu tricolore voulait changer d'air cet été. Mi-juillet, nous vous révélions l'intérêt très poussé du FC Barcelone à son sujet, notamment d'Éric Abidal, le directeur sportif. Persuadé de mettre la main sur cette belle affaire, le club catalan a proposé plusieurs échanges, le dernier en date incluant Ivan Rakitic et Arturo Vidal, ce qui a été refusé par Arsenal.

Depuis, l'ancien Lorientais avait été annoncé à Villarreal, du côté du PSG et plus récemment de l'OM. Mais sans avenir à court terme dans la cité londonienne (il n'a plus joué depuis le 20 juin et ce fameux match face à Brighton), le milieu de terrain international tricolore se devait trouver un nouveau club d'ici lundi soir. C'est chose faite puisqu'il va s'engager dans les prochaines heures du côté du Hertha Berlin.

Selon nos informations, il s'agit d'un prêt d'un an sans option d'achat. Toutes les parties sont d'accord et l'officialisation devrait avoir lieu dès lundi. Pour le club allemand qui cherchait un milieu de terrain et qui avait noué des contacts avec Jeff Reine-Adélaïde, il s'agit d'un joli coup. Mattéo Guendouzi va rejoindre à Berlin, un certain Lucas Tousart qui a rallié le club allemand il y a de cela quelques mois.