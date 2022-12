Mercato : rien n'est bouclé pour Cristiano Ronaldo !

La suite après cette publicité

Le 30 novembre, Marca lançait une bombe annonçant un accord entre Cristiano Ronaldo et Al Nassr. La publication espagnole évoquait un montant astronomique de 500 M€ pour un contrat de deux ans et demi (incluant le salaire et les revenus publicitaires) pour le quintuple Ballon d'Or, libre comme l'air depuis son départ de Manchester United en plein mois de novembre. Une information plus que plausible qui faisait écho aux déclarations faites à la BBC quelques jours avant par le ministre des Sports de l'Arabie Saoudite, le Prince Abdulaziz bin Turki Al Faisal : « tout est possible, j'aimerais voir Ronaldo jouer dans la ligue saoudienne. Cela profiterait à la ligue, à l'écosystème sportif saoudien et inspirerait les jeunes pour l'avenir. Il est un modèle pour beaucoup d'enfants et a une grande base de fans en Arabie. »

Oui, mais voilà si l'intérêt existe et qu'il n'y a que peu de doutes sur l'offre verbale faite à l'international portugais, la réalité est pour l'instant tout autre. Selon nos informations, si CR7 est bien évidemment flatté par l'intérêt du club saoudien à son égard, il préfère se laisser le temps avant de décider définitivement de quoi son avenir sera fait. L'ancienne gloire du Real Madrid n'a pas tiré un trait définitif sur une dernière pige en Europe ou en MLS d'autant que les courtisans sont toujours là avec plus ou moins d'intérêts.

Al Nassr, bien plus qu'un plan B

La perspective d'évoluer encore quelques mois dans un top club européen l'intéresse au plus haut point encore plus si ce club est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Cela tombe bien, le profil du joueur plait beaucoup à la nouvelle direction de Chelsea qui aimerait bien ramener CR7 pour faire un coup médiatique mais comme son prédécesseur Thomas Tuchel, Graham Potter n'est pas spécialement chaud à l'idée de l'accueillir chez les Blues. Si l'Europe est une destination plausible, la MLS est toujours une vraie option. L'Inter Miami, qui raffole et qui rêve d'attirer des stars internationales, a fait du portugais l'une de ses priorités de recrutement. Ces formations qui pouvaient s'interroger sur la capacité de l'attaquant de 37 ans à enchaîner les matches ont forcément été rassurées devant la forme de Cristiano Ronaldo, qui a d'ailleurs été le premier joueur de l'histoire à inscrire un but durant cinq Coupes du Monde différentes.

Selon toutes vraisemblances, CR7 devrait attendre de connaître les intentions des clubs européens à son encontre avant de donner son aval définitif pour rejoindre Al Nassr. Un plan B qui présente beaucoup de garanties aussi bien financières que sportives. Il ne faut pas oublier que le championnat saoudien est l'un des plus compétitifs du Moyen-Orient et qu'il suscite un véritable engouement avec des stades pleins. De quoi terminer une carrière en beauté s'il ne trouve pas chaussure à son pied dans l'un des grands championnats européens.