La presse espagnole annonce un accord Cristiano Ronaldo-Al-Nassr !

La suite après cette publicité

Cristiano Ronaldo est en mission. L'attaquant de 37 ans veut mener le Portugal au titre lors de cette Coupe du Monde 2022 qui sera vraisemblablement sa dernière. Si l'ancien du Real Madrid souhaite briller collectivement, il espère également rayonner individuellement. Auteur d'un but sur pénalty lors du premier match face au Ghana, il a été proche de récidiver face à l'Uruguay lors de la deuxième journée (2-0). Si CR7 pense avoir touché le centre envoyé par Bruno Fernandes, le but a été accordé à son coéquipier.

CR7 est libre

Lancé à fond dans le tournoi, Cristiano Ronaldo sait aussi que le Mondial représente une belle vitrine afin d'attirer des clubs, lui qui est libre depuis l'annonce de son départ de Manchester United le 22 novembre. En conflit avec Erik ten Hag et la direction, la star lusitanienne a donné une interview explosive à Piers Morgan juste avant de s'envoler pour le Qatar. Un entretien au cours duquel il a flingué à peu près tout le monde au club. Ce qui n'a pas été apprécié par les pensionnaires d'Old Trafford qui ont rapidement demandé le divorce.

«Cristiano Ronaldo quitte Manchester United d'un commun accord, et avec effet immédiat. Le club le remercie pour son immense contribution au cours de ses deux séjours à Old Trafford, marquant 145 buts en 346 apparitions, et lui souhaite, ainsi qu'à sa famille, bonne chance pour l'avenir». Libre, CR7 est donc sur le marché depuis huit jours. Depuis, pas un jour ne passe sans une rumeur au sujet de son futur. Chelsea, le PSG, le FC Barcelone, le Real Madrid, le Bayern Munich ou encore le Sporting CP, tous ces clubs ont été liés à lui. Mais aucun ne serait véritablement sur le coup.

Un contrat en or à Al-Nassr

Il y a également eu des rumeurs concernant un retour de flamme de l'Arabie Saoudite (Al-Hilal avait offert 350 M€ cet été). La presse ibérique avait évoqué deux pistes. L'une l'envoyait à Newcastle, club qui est la propriété d'un riche saoudien, l'autre à Al-Nassr. Dans la foulée, le ministre des Sports de l'Arabie Saoudite, le Prince Abdulaziz bin Turki Al Faisal, avait déclaré à la BBC : « tout est possible, j'aimerais voir Ronaldo jouer dans la ligue saoudienne. Cela profiterait à la ligue, à l'écosystème sportif saoudien et inspirerait les jeunes pour l'avenir. Il est un modèle pour beaucoup d'enfants et a une grande base de fans en Arabie. »

Là-bas, on espère toujours l'accueillir, ce qui serait aussi un plus dans l'optique de la candidature à l'organisation du Mondial 2030. Et d'après Marca, Cristiano Ronaldo va bien jouer en Arabie Saoudite. Le média ibérique annonce que le Portugais est tombé d'accord avec Al-Nassr. Il va signer un contrat de 2 ans et demi qui lui rapportera 200 millions d'euros par saison, en incluant les accords salariaux et publicitaires. Il pourrait donc toucher 500 millions d'euros s'il va au bout de son incroyable contrat. Des chiffres fous mais il fallait bien ça pour réussir à recruter le quintuple Ballon d'Or.