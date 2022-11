Mercato : Cristiano Ronaldo a le choix entre deux clubs

La suite après cette publicité

Le communiqué de Manchester United a été bref. « Cristiano Ronaldo quitte Manchester United d'un commun accord, et avec effet immédiat. Le club le remercie pour son immense contribution au cours de ses deux séjours à Old Trafford, marquant 145 buts en 346 apparitions, et lui souhaite, ainsi qu'à sa famille, bonne chance pour l'avenir. »

Humilié sur la place publique après l’interview explosive de son désormais ex-numéro 7, le club anglais n’a donc pas tardé à imposer son autorité et afficher son soutien à son coach, Erik ten Hag. pas très classe, ce divorce n’est pas une mauvaise nouvelle non plus pour l’international portugais. Et avant même le début du mercato hivernal, CR7 est désormais libre de tout contrat et disponible à 100% pour ses prétendants.

Deux pistes aux saveurs saoudiennes

Mais qui veut encore du quintuple Ballon d’Or ? L’été dernier, Ronaldo a cherché à quitter Old Trafford. En vain. Beaucoup l’ont rembarré à cause de son âge et de son salaire. D’autres ont estimé que recruter CR7 revenait à rendre leur équipe dépendante d’un joueur de 37 ans. La tendance a-t-elle changé depuis ? Dans son édition du jour, AS a redonné une large liste des pistes possibles (Chelsea, Liverpool, PSG, Borussia Dortmund, Naples, Sporting Portugal, Arabie Saoudite, MLS) qui ressemble fort à un copier-coller des noms cités l’été dernier.

De son côté, Marca affirme que Ronaldo n’a que deux choix. Deux options ayant un dénominateur commun : l’Arabie Saoudite. La première piste mène au nouveau riche de Premier League : Newcastle. Les Magies sont troisièmes du classement et leur propriétaire saoudien a les moyens de se payer une telle star, même si le recrutement des Toons n’a pas été axé sur du clinquant. Enfin, la deuxième option mène au club entraîné par Rudi Garcia, Al-Nassr. Après avoir confirmé avoir repoussé une offre de 350 M€ de la part du club saoudien d’Al-Hilal, CR7 cédera-t-il cette fois aux sirènes du Golfe ?