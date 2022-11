CdM 2022 : Cristiano Ronaldo marque un peu plus l'histoire !

La suite après cette publicité

Historique. En ouvrant le score contre le Ghana, ce jeudi, Cristiano Ronaldo est un peu plus entré dans l'histoire du football. Si l'ancien attaquant du Real Madrid, de la Juventus Turin et désormais de Manchester United a ainsi permis au Portugal de prendre les devants dans cette rencontre accrochée, il est surtout devenu le premier joueur de l'histoire à marquer lors de 5 Coupes du Monde différentes !

Après 2006, 2010, 2014, et 2018, la star portugaise a donc également marqué de son empreinte cette édition 2022. Une performance lui permettant de dépasser la légende Pelé et les Allemands Uwe Seeler et Miroslav Klose. Placé dans le groupe H, le Portugal est malgré tout tenu en échec par les Black Stars. Il reste donc 15 minutes à CR7 pour conduire les seins vers un premier succès au Qatar.

Out of this world 🇵🇹



🖐 Cristiano Ronaldo becomes the first man to score at five FIFA World Cups#FIFAWorldCup | @Cristiano pic.twitter.com/3UKqXLsZWd