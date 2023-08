Naples : les détails du nouveau contrat XXL de Victor Osimhen

La suite après cette publicité

Le dénouement du feuilleton Victor Osimhen approche à grands pas. Depuis quelques semaines, on entend beaucoup moins parler d’un départ de l’attaquant vers un grand d’Europe. Et pour cause, le Nigérian est bel et bien en passe de prolonger son contrat avec le champion d’Italie. L’information a même été révélée par le président Aurelio de Laurentiis en personne ces dernières heures, pas peu fier d’avoir convaincu l’un des grands artisans de la conquête du titre.

«Osimhen va rester! Il a un contrat pour encore deux ans, où devrait-il aller? Il y a des contrats et il faut toujours les respecter: cela vaut pour les deux côtés bien sûr parce que c’est une relation bilatérale et tant que c’est comme cela et que cela ne penche jamais d’un côté ou de l’autre, il y a de l’amour et de l’entente» a lâché le président napolitain dans le Corriere dello Sport. Une excellente nouvelle pour le club, mais aussi pour Rudi Garcia, le nouveau entraineur du club, qui pourra compter sur son buteur cette saison.

Une clause de départ entre 140 et 150 M€

Lui même a commenté la bonne nouvelle. «Je veux qu’Osimhen soit heureux. Le club et le joueur ont fait du bon travail. C’est une force motrice, on lui demande des buts. Quand ça sera officiel, il pourra se consacrer uniquement au terrain et j’aime mieux ça.» L’homme aux 26 buts en Serie A la saison passée est parvenu à ses fins mais tout cela a bien évidemment un coût, comme l’explique La Gazzetta dello Sport dans son édition du jour. Il va devenir le joueur le mieux payé de l’histoire du club.

Une fois que la nouvelle sera officialisée, Osimhen va doubler son salaire, passant de 6 à 12 M€ par an. Il va également allonger son bail actuel (2025) de deux saisons supplémentaires (2027). Bien sûr, il n’est pas certain qu’il aille au bout de ce nouvel engagement. Il possède d’ailleurs une clause libératoire située «entre 140 et 150 M€», d’après le journal aux pages roses. Une somme très élevée mais non plus inaccessible pour les clubs les plus riches. Une manière de lancer le feuilleton 2024…