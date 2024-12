Le groupe olympien sans Wahi, mais avec Harit pour la réception du LOSC

Choc de haut de tableau en approche au stade Vélodrome. L’Olympique de Marseille reçoit le LOSC ce samedi après-midi (17h) dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1 McDonald’s et va tenter de continuer sur sa belle série de trois victoires consécutives en championnat, après avoir fait tomber Monaco, Lens, puis Saint-Étienne le week-end dernier.

La suite après cette publicité

Pour l’occasion, Roberto De Zerbi va pouvoir compter sur un groupe presque au complet avec le retour de certains absents de longue date. Amine Harit, qui n’avait plus joué depuis son expulsion face au Paris Saint-Germain, fin octobre est bel et bien de retour. Tout comme Pol Lirola, absent lors des derniers matches. Ulisses Garcia n’est lui toujours pas rétabli, tandis qu’Elye Wahi est absent pour cause de blessure comme l’avait révélé le technicien italien en conférence de presse.

Parions Sport en Ligne vous double votre premier pari, jusqu’à 90€ de bonus et vous offre 10€ de crédit avec le code FM10. Un 1er but de Mason Greenwood pour l’OM face à Lille vous rapporte jusqu’à 500€.