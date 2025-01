MU : Casemiro pisté en Italie

L’avenir de Casemiro semble de plus en plus s’écrire loin d’Old Trafford. Mis de côté par le nouveau coach des Red Devils Ruben Amorim, le milieu brésilien pourrait trouver un point de chute pour regagner du temps de jeu. Si des rumeurs le liaient à l’Arabie Saoudite et au club de son ancien compère du Real, Al-Nassr, c’est désormais en Italie que le milieu défensif est pisté.

En effet, La Roma a demandé des informations à propos de Casemiro auprès de Manchester United, selon Sky Italia. Une prise d’intérêt pour le moment modérée, et motivée par le besoin potentiel de trouver un remplaçant à Leandro Paredes. Cette saison, le milieu argentin est brillant, et ne manque pas d’attiser les convoitises en Europe comme en Arabie Saoudite, ce qui motive son club à prospecter pour un éventuel remplaçant.