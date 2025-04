Nuno Mendes adore la jeunesse du PSG

Arrivé il y a bientôt 4 ans au PSG, Nuno Mendes fait désormais partie des meubles. Il y a même prolongé son contrat jusqu’en 2029. Le Portugais est encore jeune (22 ans) mais il possède déjà une solide expérience. Il a vu arriver ces derniers mois d’autres joueurs dans son profil, à savoir encore tendre mais bourré de talent à l’image de Joao Neves, Bradley Barcola ou encore Désiré Doué. «On est jeunes, on écoute, on aime bien apprendre tous les jours. C’est ça la clé de l’équipe. Tous les joueurs sont prêts à apprendre, disponibles pour faire ce que le club demande. C’est important pour nous pour les grandes choses dans la saison», assure l’ancien du Sporting CP sur RMC Sport.

Il est particulièrement attentif à Désiré Doué, dans une très grande forme en ce moment. «C’est un grand joueur, un joueur avec beaucoup de maturité, poursuit Nuno Mendes. C’est un 2005. C’est compliqué pour un jeune joueur d’arriver dans un grand club avec beaucoup de joueurs de qualité et de s’affirmer. En ce moment, il est un des joueurs les plus importants de l’équipe. C’est un bon travail de la part du coach et de notre part, parce qu’on essaie de mettre à l’aise sur le terrain tous les joueurs qui arrivent. Désiré a beaucoup de temps pour grandir, on essaie de le soutenir.» A la vue des dernières prestations de l’ancien Rennais, on peut estimer qu’il est bien entouré.