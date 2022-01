Algérie, CAN 2021 : Djamel Belmadi défend Riyad Mahrez

En conférence de presse après la défaite face à la Côte d'Ivoire, synonyme d'élimination de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, le sélectionneur de l'Algérie Djamel Belmadi n'a pas voulu tomber sur son joueur vedette Riyad Mahrez, auteur d'un penalty raté face aux Eléphants. Le technicien des Fennecs défend même l'attaquant de Manchester City, sujet de rumeurs dans la presse algérienne, qui raconte qu'il aurait eu droit à des vacances à Dubaï et non pas quelques jours de repos accordés par Belmadi.

«J'aurai aimé régler ça en famille mais bon, vous n'avez pas les tenants et les aboutissants de cette histoire, je n'ai pas donné de vacances à Riyad. Vous n'êtes pas bien informés, voire malhonnêtes. On aurait pu régler ça en famille mais vous voulez faire ça ici... Patience. On règlera ça en temps et en heure voulue. Il ne faut pas dénigrer un joueur qui a donné tant de bonheur. J’assume ce choix», a-t-il expliqué à l'issue de la rencontre.