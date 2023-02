Serie A : Monza sauve le point du match nul face à la Sampdoria

Suite et fin de la 21ème journée de Serie A avec un duel de bas de tableau entre Monza, 11ème, et la Sampdoria au stade Brianteo, l’enceinte du club présidé par Silvio Berlusconi. Avant-derniers du championnat italien, les visiteurs se devaient d’engranger des points pour revenir dans la course au maintien tandis que les locaux pouvaient prendre leur distance avec la zone de relégation en cas de victoire. En première période, les deux équipes se rendaient coup pour coup. Manolo Gabbiadini ouvrait le score pour la Samp après un bon travail de Sam Lammers (12e, 1-0) et Andrea Petagna lui répondait à la demi-heure de jeu (32e, 1-1).

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J G N D BP BC DIF 10 Monza 26 21 7 5 9 27 30 -3 19 Sampdoria 10 21 2 4 15 10 36 -26

Au retour des vestiaires, Manolo Gabbiadini inscrivait un doublé pour lancer son équipe vers une victoire très importante (58e, 2-1). Alors que les visiteurs se dirigeaient vers un succès, les locaux obtenaient un pénalty au bout du temps additionnel que transformait Matteo Pessina (90e+9, 2-2). Grâce à ce but tardif, Monza glane un point précieux et remonte dans la première partie de tableau à la 10ème place du classement de Serie A. De son côté, la Sampdoria reste en 19ème position et s’enfonce dans la crise.

À lire

Serie A : la Lazio freinée par l’Hellas Vérone