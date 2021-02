L'OM met en demeure des associations de supporters et veut rompre la convention qui les lie sur la campagne d'abonnements

La suite après cette publicité

La hache de guerre est définitivement déterrée entre la direction de l'Olympique de Marseille et ses supporters. Dans l'après-midi, le club a annoncé sur ses réseaux sociaux son intention de lancer un vaste projet de concertation entre « amoureux de l’OM » pour redéfinir la façon d'encourager l'équipe première. Certains observateurs voient le projet Agora OM comme un Plan Leproux à la sauce phocéenne, quelques semaines seulement après les incidents survenus à la Commanderie.

«Au moment où ont été entamées différentes procédures judiciaires à l’encontre des éléments violents qui s’en sont pris au centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus le week-end du 1er février, qui ont mis en danger l’ensemble des salariés de l’OM présents sur site, ce projet vise à rendre le supportérisme à tous les amoureux de l’Institution OM et de ses valeurs d’exigence et de respect, de non-violence et de diversité. Nous avons pris la décision de ne plus tolérer aucune violence commise par les supporters ultras. Nous le leur avons signifié par l’envoi d’un courrier de mise en demeure affirmant notre volonté de mettre fin à ces pratiques» révélait notamment le communiqué.

La direction met en demeure des associations de supporters

La direction a décidé d'aller encore plus loin à en croire les informations dévoilées ce lundi soir par La Provence puis par RMC. Alors que les différentes associations de supporters (les South Winners, les Dodgers, le Commando Ultra 84, les Fanatics, les Marseille Trop Puissant et le Club des Amis de l’OM) se sont unies pour demander le départ de Jacques-Henri Eyraud, voilà que le directeur général de l'OM, Hugues Ouvrard, leur a signifié par mail son intention de rompre la convention qui les lie au sujet des campagnes d’abonnement en plus de leur envoyer une mise en demeure constatée par un huissier.

Héritée de l'ère tapie, cette convention avait été modifiée en 2016 sous la présidence de Vincent Labrune. Elle actait la reprise par le club de la commercialisation des abonnements qui sont nominatifs, et affirmait qu'aucun flux d'argent ne pouvait circuler entre les groupes de supporters et le club. Depuis cette date, ces deux derniers cités menaient conjointement la campagne d'abonnements. «Nous tenons par la présente à vous signifier que la SASP OM envisage de prononcer à votre encontre la résiliation de la convention pour faute» explique ce courrier. La direction reproche aux différentes associations d'avoir participé à l'invasion de la Commanderie au lieu de calmer les esprits. Nul doute que ce nouvel épisode va encore faire réagir à Marseille.