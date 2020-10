Serie A : match nul totalement fou entre Sassuolo et le Torino

La cinquième journée de Serie A débutait ce vendredi soir puisqu'au Mapei Stadium, Sassuolo (2e, 10 points) et le Torino (20e, 0 unité) s'affrontaient. Si les Neroverdi étaient en pleine forme (3 victoires, 1 nul), les Granata étaient eux au fond du trou avec trois défaites en autant de matches. Et dans cette rencontre engagée dans laquelle Maxime Lopez était titulaire au milieu, les deux équipes ont fait le show, avec un score final 3-3.

Après l'ouverture du score de Linetty pour la formation turinoise (33e, 0-1), Djuricic égalisait après l'heure de jeu (71e, 1-1). Mais derrière, tout s'accélérait. Belotti (77e) et Lukic (79e) permettaient au Torino de mener 3-1. Cependant, Sassuolo ne lâchait rien et obtenait un nul grâce à des buts de Chiriches (84e) et Caputo (85e). Ce nul permettait ainsi aux visiteurs de gagner provisoirement une place au classement. Les locaux restaient eux 3es.