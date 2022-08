Arsenal : Martin Ødegaard veut battre Erling Haaland

Coéquipiers en sélection, Martin Ødegaard (23 ans) et Erling Haaland (22 ans) se retrouveront cette saison sur les pelouses de Premier League, lorsqu'Arsenal et Manchester City croiseront le fer. Au cours d'un point presse auquel Foot Mercato était convié dans le cadre de la série documentaire produite par Amazon Prime Video sur les Gunners, le capitaine du club londonien et de la Norvège a dit tout le bien qu'il pensait du Cyborg, avant d'évoquer leurs retrouvailles en Angleterre.

« Je pense que ça sera sympa de jouer contre lui, a d'abord lâché Martin Ødegaard, avant de poursuivre. C'est un bon ami à moi, je lui souhaite le meilleur. Mais j'espère que quand il jouera contre nous, il sera plus calme (rires). Mais je lui souhaite bien sûr de réussir, et je pense qu'il sera une bonne recrue pour Manchester City. C'est un top joueur. C'est bien de l'avoir dans le même championnat, le même pays, mais on espère pouvoir le battre cette année. » Premier rendez-vous le 20 octobre prochain, à l'Emirates Stadium.