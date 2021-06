Turquie - Italie : les notes du match

Cinq ans après, l'Euro faisait son grand retour ce vendredi ! L'édition 2020, reportée à cette année à cause de la pandémie de Covid-19, s'ouvrait aujourd'hui au Stadio Olimpico de Rome avec une rencontre entre la Turquie et l'Italie dans le groupe A. Forcément, les deux formations avaient pour objectif de prendre les trois points dans cette première confrontation, surtout en phase de poules où tout va très vite en trois matches. Côté turc, Şenol Güneş alignait un 4-1-4-1 avec les trois joueurs du LOSC Celik, Yazici et Yilmaz dans le XI de départ.

En face, l'Italie de Roberto Mancini se présentait en 4-3-3 et comptait notamment sur Immobile devant pour faire trembler les filets. Devant leur public, les Italiens prenaient les choses en main face à une équipe turque rapidement décevante. On commençait à assister à un match de handball avec le ballon qui tournait devant la surface de la Turquie. Insigne allumait d'ailleurs la première mèche mais ça ne donnait rien puisque le cadre se dérobait (18e). Mais la première grosse occasion arrivait. Sur un corner, Chiellini se jouait de son marquage pour placer sa tête mais Çakır s'envolait parfaitement (22e).

C'était chaud dans la surface turque mais Yilmaz et les siens n'offraient rien du tout, avec zéro tir en première période... Immobile, lui, tentait de faire trembler les filets par deux fois (33e, 43e), en vain. Et cette première période se terminait sur une petite polémique avec une main de Celik non sanctionnée dans la surface (45e). Mais le début de seconde période était parfait pour les hommes de Roberto Mancini. Trouvé sur la droite, Berardi centrait fort et le malheureux Demiral marquait contre son camp de la poitrine (53e, 0-1). Un but logique tant les Italiens dominaient les débats. Et ils ne s'arrêtaient pas là.

Après l'occasion de Locatelli (58e), Immobile profitait d'une frappe repoussée par le gardien turc pour doubler la mise sans pression (66e, 0-2). Derrière, Insigne l'imitait en marquant d'une frappe enroulée imparable (79e, 0-3). Les Turcs, eux, ne trouvaient pas une seule fois le cadre avec un seul tir sur toute la partie. A la maison, l'Italie remportait ce premier match de l'Euro 2020 sur le score de 3-0. La Turquie, elle, n'a déjà plus le droit à l'erreur.

L'homme du match : Spinazzola (8) : très offensif, le latéral de la Roma a souvent occupé son couloir dans le camp adverse, quitte à laisser beaucoup d’espaces dans son dos. La mobilité d’Insigne lui a également permis de prendre les espaces et de distribuer quelques bons centres flottants (15e, 31e, 42e, 45e), dont le dernier aurait dû offrir un penalty. Une bonne tentative cadrée à signaler également (54e) et un travail de couverture qui a fait beaucoup de bien face à Ünder (51e). Pour couronner sa magnifique prestation, l’ancien de la Juve est à nouveau au cœur du second but de l’Italie en voyant sa frappe être repoussée par Cakir (66e).

Turquie :

Cakir (4) : serein et attentif en première période, le portier de Trabzonspor a eu un peu de travail mais il a globalement bien rempli sa mission avec 3 parades dans la première moitié du match (21e, 36e, 42e). À l’image de sa défense, il a manqué de nombreuses relances au pied. Il ne peut rien faire sur le but contre son camp de Merih Demiral en début de seconde période (53e). Compliqué de faire mieux sur le second but également alors qu’il parvient à repousser une frappe de Leonardo Spinazzola, mais Ciro Immobile suit bien et pousse le ballon au fond des filets (65e). Sur le but de Lorenzo Insigne (79e), il est fautif en loupant une énième relance du pied et en offrant indirectement le but au Napolitain. Globalement pas un mauvais match mais il a été trop imprécis dans son jeu au pied et n’a pas été aidé par ses coéquipiers.

Celik (3) : très offensif comme à son habitude, le Lillois a été sollicité dans la première moitié du match et a tenté de contenir Lorenzo Insigne comme il le pouvait. Il aurait pu offrir un penalty à la Squadra Azzurra juste avant la mi-temps alors qu’il avait coupé la trajectoire d’un centre avec sa main, décollée du corps (44e). Finalement l’arbitre ne disait rien et il s’en sortait très bien. Sa seconde période est du même acabit et il a laissé des trous énormes dans la défense, qui ont profité à Lorenzo Insigne, buteur en fin de match (79e). Même offensivement sa prestation est à oublier : aucun centre réussi et une seule passe en profondeur réussie sur quatre tentées.

Demiral (2) : le plus italien de cette sélection turque a semblé porter le maillot de la Nazionale ce soir. Le défenseur de la Juventus a ouvert le score en inscrivant un but contre son camp, en ne parvenant pas à dégager le centre puissant de Domenico Berardi (52e). Une erreur fatale qui a débloqué le match des Italiens qui ne parvenaient pas à marquer jusque-là. Il termine la rencontre avec 10 dégagements, qui témoignent de la fébrilité défensive de la Turquie dont la défense a été aux abois ce soir lors de ce match d’ouverture.

Soyuncu (2,5) : le roc de Leicester a eu du mal à rentrer dans son match. En début de rencontre, il a notamment loupé plusieurs relances, courtes et longues (6 ballons perdus dans les 45 premières minutes). En seconde période lui et ses partenaires prennent l’eau et s’effondrent face aux attaquants italiens. Un seul duel remporté et une prestation méconnaissable pour l’habituel arrière si solide en Premier League et en sélection. Averti à la 87e minute de jeu.

Meras (3) : match très compliqué pour le latéral gauche du Havre. Défensivement, il a été trop souvent à la rue et l’activité et la vitesse de Domenico Berardi ont eu raison de lui. Placé moins haut que son compère latéral Zeki Celik, il n’a pour autant pas été solide derrière. Offensivement ça a été très dur également avec quelques rares centres qui n’ont trouvé personne. Pas forcément que de sa faute quand on voit la pauvreté du jeu offensif turc ce soir.

Yokuslu (4,5) : peut-être le joueur turc le plus intéressant ce soir, avec Ugurcan Cakir le gardien. Le milieu défensif, placé entre la ligne de quatre défenseurs et de quatre milieux de terrains a été plutôt en réussite défensivement, avec 5 duels remportés sur 6 disputés. Malgré son rôle défensif, il a été bon techniquement (100% de dribbles réussis) et avec 3 dégagements, 2 tirs bloqués, 3 interceptions et 2 tacles, il a été ultra actif mais n’a pas forcément été bien épaulé. Remplacé par Irfan Can Kahveci (65e) en seconde période.

Tufan (3) : grosse activité défensive aujourd’hui pour le joueur de Fenerbahce. Il a beaucoup couru mais peut apporter de soutien à sa défense, en grosse difficulté ce soir. Aucune occasion créée, 0 passe en profondeur réussie mais une débauche d’énergie pas forcément ultra efficace au regard du score final de la rencontre. Bref pas un grand match de la part du relayeur. Remplacé par Kaan Ayhan (64e).

Calhanoglu (3,5) : le meneur de jeu de l’AC Milan, positionné sur le côté gauche du 4-1-4-1 sur le papier a en fait beaucoup décroché. Comme la globalité de son équipe, il n’est pas parvenu à se procurer ni à créer d’occasions en première période. Ça ne s’améliore pas en seconde période et la Turquie ne montre plus rien dans le jeu. Il a essayé d’apporter sa qualité technique et sa vision du jeu mais son équipe n’a absolument rien montré et il a passé plus de temps dans sa moitié de terrain que dans celle adverse.

Yazici (3,5) : l’habituel maestro a passé une grande partie du match à défendre en se positionnant plus bas sur le terrain que son compère Calhanoglu par exemple. Malgré ses 20 ballons touchés, il n’a pas apporté offensivement car le bloc turc était trop bas. Remplacé par Cengiz Ünder (3,5) au retour des vestiaires (45e) qui retrouvait ce soir le stade de la Roma, son ancien club. L’ailier, prêté à Leicester cette saison, a apporté sa vitesse et sa technicité. Il a beaucoup plus tenté notamment en contre et a même tiré quelques instants après son entrée. Mais après plus rien et il n’a pas pu profiter de ses partenaires qui n’ont pas souhaité se tourner vers l’avant dans cette rencontre.

Karaman (4) : le numéro 9 de la sélection n’a pas mérité le chiffre au dos de son maillot ce soir. Aucun tir en un peu plus de 75 minutes jouées. Une activité défensive et une générosité louable mais devant ça a été plus que très pauvre. Positionné sur le côté droit du milieu à quatre, il a raté ses 3 passes en profondeurs et n’a créé aucune occasion. Il n’a pas su non plus profiter de son couloir pour tenter des centres. Remplacé par Halil Ibrahim Dervisoglu (76e).