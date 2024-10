Le Barça met un coup de pression au Real Madrid, Khvicha Kvaratskhelia se rapproche d’un départ

Le FC Barcelone au sommet de son art

Le FC Barcelone a envoyé un message fort au Real Madrid après sa victoire 5-1 face à Séville. Ils sont lancés vers le Clasico annonce Marca sur sa une. Une nouvelle fois impressionnante, la bande d’Hansi Flick arrivera face au Real en tête de la Liga avec 3 points d’avance. Cette équipe est un rouleau compresseur comme le détaille Sport. Tous les signaux sont au vert. Pedri a inscrit un but brillant, Lewandowski un doublé tout en affichant un état physique rassurant après sa gêne avec la Pologne et Lamine Yamal est passé tout proche d’un but d’anthologie de l’extérieur du pied. Cerise sur le gâteau, le retour à la compétition de Gavi. Le stade lui a réservé une ovation et un accueil fou, 335 jours après son dernier match, comme le symbolise Mundo Deportivo sur sa une. Une formation qui s’avance confiante avant le choc. Hansi Flick a déclaré que son équipe est prête. Le Real n’a qu’à bien se tenir.

Kvaratskhelia se rapproche de la sortie

Le Napoli a fait le travail en conservant la tête du championnat avec ce succès 1-0 contre Empoli. Une victoire acquise grâce à un but de Khvicha Kvaratskhelia. Malgré cette réalisation et la bonne forme de l’équipe, le doute plane au-dessus du club et du joueur concernant son avenir. David Neres, tranchant lors de ses entrées, lui fait de l’ombre et lui a enlevé son statut d’intouchable selon la Gazzetta. En fin de contrat en 2027, le Géorgien estime ne pas toucher assez d’argent par rapport à son statut et son niveau de performance. Une réunion est prévue début novembre, entre les matchs face au Milan AC et l’Inter. Son président, Aurelio de Laurentiis a changé de discours sur son joueur. Fermé à l’idée de le vendre à l’origine, il a ouvert la possibilité d’un départ au micro de Sky. «Il y a eu des cas comme lui, s’il souhaite s’en aller, nous accepterons sa décision. Il est important de respecter les souhaits des joueurs, mais aussi celui du club». Naples souhaite tripler son salaire, lui qui gagne 1,8 M€. Une augmentation bienvenue, mais insuffisante en comparaison avec celle du PSG, il y a quelques mois.

Müller a tout prévu après sa retraite

Au Bayern Munich, ça bouge en coulisse. Comme l’a confié Thomas Strunz, ex-joueur du Bayern à Bild, le board du club doit se renforcer en attirant un joueur professionnel, qui possède l’expérience du terrain. Et pour lui, Thomas Müller est le candidat idéal. Il incarne à la perfection cette vision hors des sentiers prônée par les Bavarois. Sa venue à la direction permettrait de soulager Max Eberl. Reste à savoir ce qu’en pense le principal concerné.