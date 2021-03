OM : le message fort de Jorge Sampaoli

La suite après cette publicité

Jorge Sampaoli est arrivé à Marseille lors de cette journée de mardi, toutefois, il ne devrait pas être sur le banc de l'Olympique de Marseille contre le LOSC ce mercredi. Il devrait, selon toutes vraisemblances, faire face à une période d'isolement de sept jours, sauf si l'OM demande une dérogation. En attendant, l'Argentin, qui entraînait au Brésil, a déjà analysé les joueurs de son nouvel effectif et semble déjà impatient d'en découdre.

« Je suis heureux d'être ici, j'arrive avec beaucoup d'espoirs et d'attente. Dans un club que je suis depuis longtemps. J'ai vraiment hâte de pouvoir commencer », a-t-il commencé à expliquer lors d'un entretien que l'on peut retrouver sur le site officiel du club phocéen. Mais c'est surtout à l'attention des supporters de l'OM, qui ont eu maille à partir avec le désormais ex-président Jacques-Henri Eyraud, qu'il a eu quelques mots qui devraient les ravir.

Les mots pour les supporters

« Ce sont des supporters très exigeants qui veulent que l'équipe ait un style propre à la ville. D'où je viens je suis habitué à ce type d'attente et j'espère que nous serons à la hauteur du peuple olympien qui est la chose la plus importante. J'ai énormément de respect pour cette ferveur populaire et je vais faire tout ce que je peux dans cette période si difficile de pandémie pour que les supporters aient de la joie », a-t-il ainsi poursuivi et conclu.

🗣 «J’ai énormément de respect pour cette ferveur populaire»



Les premiers mots de 𝗝𝗼𝗿𝗴𝗲 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗼𝗹𝗶🎙🇦🇷 pic.twitter.com/K9cA4yaoeS — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 2, 2021

Les fans de l'OM, qui se sentent en majorité orphelins de sensations depuis le départ de Marcelo Bielsa, accueilleront probablement avec une extrême bienveillance ces quelques phrases qui réchauffent le cœur. Ils attendent avec impatience l'entrée en lice de l'OM version Jorge Sampaoli, pourquoi pas dès mercredi 10 mars contre le Stade Rennais, match reporté suite aux incidents survenus à la Commanderie et point de départ de tous les bouleversements que le club a connus ces derniers jours.