EdF : Jean-Clair Todibo est aussi bluffé par Warren Zaïre-Emery

Il n’en finit plus d’impressionner. Agé de seulement 17 ans, Warren Zaïre-Emery est pourtant un titulaire inamovible aux yeux de Luis Enrique cette saison au PSG. Toujours, ou presque, performant, le natif de Montreuil dégage une telle aisance qui lui a permis d’être logiquement appelé par Didier Deschamps à l’occasion du rassemblement de l’équipe de France en novembre. Un accomplissement qui ne souffre d’aucune contestation tant le milieu de terrain parisien a sa place dans le groupe. Et alors que les louanges pleuvent sur lui, même ses coéquipiers sont sidérés de le voir si fort à son âge. Vendredi, en conférence de presse, Kylian Mbappé n’a pas tarit d’éloges sur son coéquipier en club et en sélection.

Devenant, face à Gibraltar, le plus jeune joueur depuis 1914 à porter le maillot français et le plus jeune de l’histoire à marquer sous la tunique frappée du coq, son coéquipier Jean-Clair Todibo s’est laissé aller aux compliments à l’égard de WZE au micro de Canal+ : «quand t’as les qualités pour jouer au très haut niveau, tu les as, peu importe l’âge. C’est très très fort ce qu’il propose. Je regarde beaucoup le PSG. Ce qu’il fait à son âge et son impact au PSG, c’est énorme.»