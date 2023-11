PSG, EdF : Kylian Mbappé s’incline devant le phénomène Warren Zaïre-Emery

Bluffant depuis le début de saison avec le PSG où il s’est imposé comme un titulaire important, Warren Zaïre-Emery a logiquement été récompensé par une convocation chez les Bleus la semaine dernière. Samedi face à Gibraltar, le Parisien aura d’ailleurs l’occasion de devenir le plus jeune international français de l’après-guerre, à 17 ans. Une trajectoire exceptionnelle qui continue de bluffer son coéquipier Kylian Mbappé, pourtant lui aussi un phénomène de précocité.

«Il est fascinant ! Il est mature, il joue avec de la personnalité, il est moderne, dans l’impact aussi, il est là. On doit l’accompagner, je n’ai pas de conseil à lui donner, a insisté l’attaquant tricolore en conférence de presse ce vendredi. Même s’il fera des erreurs, il pourra progresser. Je prends un coup de vieux en voyant qu’il arrive. C’est n’importe quoi, il fait ses devoirs et il joue trois fois par semaine ! Il faut qu’il soit lui-même, on doit le protéger en dehors.»