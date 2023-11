EdF : Warren Zaïre-Emery peut faire tomber des records historiques

Il n’est pas forcément un homme de chiffres et pourtant ils parlent suffisamment bien pour lui ces derniers temps. Fraîchement devenu le plus jeune joueur et buteur de l’histoire du PSG, Warren Zaïre-Emery pourrait réitérer pareille performance à l’échelon supérieur. S’il avait été intronisé capitaine des Espoirs par Thierry Henry au mois de septembre, le titi parisien a en effet remprunté l’ascenseur social des équipes de France, cette fois pour accéder à l’étage des A. Convoqué par Didier Deschamps ce mois-ci, le milieu de terrain de 17 ans pourrait ainsi briser quelques records dans un futur très proche, à commencer par celui de plus jeune international français de l’après-guerre, détenu par Eduardo Camavinga depuis 2020.

La suite après cette publicité

Dans un entretien accordé à TuttoSport, le natif de Montreuil n’avait d’ailleurs pas caché son souhait de déposséder le Madrilène de cette marque. «Mes objectifs ? Tout d’abord, être appelé en équipe de France. Cela ne me dérangeait pas de battre le record de Camavinga (17 ans, 9 mois et 29 jours). Dans quelques jours j’aurai 17 ans et 8 mois… Ensuite la Ligue des Champions, l’Euro et bien sûr le Golden Boy. Sans oublier la Ligue 1, dont nous sommes les tenants du titre.» Il faudra probablement attendre pour certains, mais le premier, lui, pourrait arriver dès samedi à l’Allianz Riviera face à Gibraltar (20h45). Dans l’hypothèse où Zaïre-Emery participait à la rencontre, il repousserait ce record de précocité à 17 ans, 8 mois et 10 jours.

À lire

EdF : Kylian Mbappé va parler en conférence de presse

Eduardo Camavinga pourrait être exproprié de quelques records

Buteur à deux reprises cette saison avec le PSG, le milieu de 17 ans a prouvé qu’il n’avait pas les jambes tremblantes dans la zone de vérité, même en partant de très loin à l’image de son dernier but face à Montpellier (3-0). En cas de but sous le maillot tricolore prochainement, le 120e joueur de l’ère Deschamps déposséderait ainsi Eduardo Camavinga d’un autre record : celui du plus jeune buteur tricolore de l’après-guerre. Pour rappel, l’ancien Rennais s’était illustré en marquant un sublime retourné en octobre 2020 face à l’Ukraine (7-1), devenant par ailleurs le plus joueur à débuter une rencontre sous le maillot bleu (un autre record que pourrait s’adjuger son cadet parisien). Il avait alors 17 ans et 11 mois. À titre de comparaison, Kylian Mbappé avait lui 18 ans et 8 mois au moment de son premier but en Bleus, tandis que Karim Benzema affichait 19 ans sur son état civil.

La suite après cette publicité

Appelé à s’installer dans le groupe France, le Parisien aura bien évidemment l’Euro 2024 dans un coin de sa tête. Et si l’on se perd en conjectures en envisageant qu’il marquera un but dans cette compétition en juin prochain, WZE escamoterait devant les yeux de Kylian Mbappé le record de plus jeune buteur français en tournoi majeur. Une performance détenue depuis 2018 par le natif de Bondy, qui avait marqué face au Pérou à seulement 19 ans et 6 mois. D’autres statistiques, plus que des records, viennent également traduire la précocité rare affichée par Zaïre-Emery. Il est par exemple le premier joueur post-2003 (il est né en 2006) à mettre les pieds en Bleus, alors qu’aucun membre des générations 2004 ni 2005 ne l’a encore fait. Un avant-gardiste, qui, on le rappelle, était éligible pour participer à la Coupe du Monde U17 qui se tient actuellement en Indonésie.