Hécatombe de blessures au Real Madrid, Newcastle veut une star du Bayern Munich

Malédiction pour le Real Madrid

Malgré la victoire face à la Real Sociedad (0-2), le Real déplore la blessure de Brahim Diaz, touché à un adducteur et sortie sur blessure. Marca annonce une absence de trois mois. Un énorme coup dur pour la Maison Blanche, qui a une infirmerie pleine à craquer depuis le début de saison. L’absence du Marocain s’ajoute à celle de David Alaba, Dani Ceballos, Eduardo Camavinga et Jude Bellingham. Une hécatombe qui a poussé Ancelotti à faire des ajustements, notamment avec Arda Guler, contraint d’évoluer au milieu de terrain comme l’explique le quotidien. Heureusement pour les Merengues, Kylian Mbappé monte en puissance selon AS. Le journal pense que Mbappé est enfin Mbappé tel qu’on le connaît, c’est-à-dire un joueur impliqué dans le jeu, plus rapide et actif dans son jeu sans ballon, et qui sait se comporter en leader. Toutes les attaques de son équipe passent par lui.

Newcastle veut Leroy Sané

Grâce à sa victoire sur le fil 2-1 face à Wolverphamton, Newcastle se retrouve 3e du championnat et nourrit donc de grandes ambitions. Selon Football Insider, Eddie Howe a fait du poste d’ailier droit son secteur prioritaire à renforcer lors du prochain mercato. Et le profil qui a retenu l’attention du club, c’est celui de la star du Bayern Munich, Leroy Sané. En fin de contrat avec le Bayern dans 10 mois, il est dans le viseur de Newcastle et d’autres cadors anglais. Aucune offre n’a encore été formulée et aucune discussions n’a encore été entamée.

Lamine Yamal impressionnant

Vainqueur 4-1 de Girona dans le derby catalan, le Barca continue de voler comme le placarde Sport. En cinq matches, cette équipe présente un bilan de cinq victoires, 17 buts inscrits et seulement 4 encaissés et dégage une impression collective complètement dingue. On reconnaît bien la patte d’Hansi Flick, avec un pressing tout terrain et un grand nombre de joueurs présent dans le denier tiers. Cette formation est en grande confiance, à l’image de sa star Lamine Yamal. À seulement 17 ans, il est déjà le leader de cette équipe pour Mundo Deportivo. Auteur d’un doublé, il est devenu le plus jeune joueur à inscrire son 8e but dans les cinq grands championnats depuis Curt Keller avec Strasbourg, en 1935.