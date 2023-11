BL : le Borussia Dortmund renverse M’Gladbach, Leverkusen grimpe à la première place

Ce samedi, la Bundesliga nous offrait un multiplex pour le moins alléchant. La plus belle affiche des cinq rencontres de cet après-midi était sûrement le duel entre les deux Borussia. Et malgré un début de rencontre parfait des visiteurs de Mönchengladbach ponctué par deux buts de Rocco Reitz (0-1, 13e) et Manu Koné (0-2, 28e), Dortmund a renversé le match après la demi-heure de jeu. Alors que Marcel Sabitzer a sonné la révolte (1-2, 30e), Niklas Füllkrug a remis les deux équipes à hauteur (2-2, 34e) avant que Jamie Bynoe-Gittens ne permette au BVB de virer en tête juste avant la mi-temps (3-2, 45e). Au retour des vestiaires, le club de la Ruhr a cherché à prendre le large et a finalement réussi à le faire dans les dernières secondes de jeu grâce à Donyell Malen (4-2, 90+7e). Avec ce succès, les Marsupiaux grimpent à la 4e place.

La suite après cette publicité

Deuxième au début de cette journée, le Bayer Leverkusen a enchaîné avec une nouvelle victoire qui lui permet de grimper à la première place. Alors que Deman a marqué contre son camp et a permis au B04 de se lancer parfaitement, les hommes de Xabi Alonso ont pris le large grâce à sa paire de super pistons. Alors que Frimpong a offert le break juste avant la pause, Grimaldo a parachevé le succès des siens en seconde période. Dans le même temps, Leipzig a été surpris sur la pelouse de Wolfsburg. Yussuf Poulsen ayant répondu à l’ouverture du score de Jonas Wind, c’est finalement Rogerio qui a offert le succès aux locaux à la 66e minute de jeu. Le RBL stagne à la cinquième position du classement. Lors des deux autres rencontres de 15h30, l’Union Berlin est allé chercher le point du nul in extremis grâce à Kevin Volland (88e) contre Augsbourg tandis que Fribourg et Darmstadt se sont quittés bons amis sur le même score.

Les résultats du multiplex

Borussia Dortmund 4-2 Borussia M’Gladbach : Sabitzer (30e), Fullkrug (34e), Bynoe-Gittens (45e), Malen (90+7e) / Reitz (13e), Koné (28e)

La suite après cette publicité

Werder Brême 0-3 Bayer Leverkusen : Deman (csc, 9e), Frimpong (42e), Grimaldo (76e)

Wolfsburg 2-1 Leipzig : Wind (9e), Rogerio (66e) / Poulsen (52e)

Fribourg 1-1 Darmstadt : Höler (35e) / Honsak (18e)

Union Berlin 1-1 Augsbourg : Volland (88e) / Demirovic (s.p, 39e)