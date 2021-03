Sassuolo : Maxime Lopez, ça donne quoi ?

La suite après cette publicité

Minot de l’Olympique de Marseille lancé dans le grand bain de la Ligue 1 lors de la saison 2016/2017, Maxime Lopez avait fait une entrée remarquée chez les pros puisque, pour sa première saison avec l’équipe première, il a été titularisé à 26 reprises en 30 apparitions (3 buts). Milieu de terrain de poche (1,67m, 58 kg), Lopez était considéré à l’époque comme l’un des grands espoirs du club phocéen. Cette saison-là, son éclosion n’était d’ailleurs pas passée inaperçue puisque nous vous révélions que le grand FC Barcelone avait commencé à avoir un oeil sur ses prestations. Mais au fil des années, ce pur produit marseillais a semblé stagner, alternant les saisons passées dans la peau d’un titulaire (2016/2017 et 2018/2019) et celles à faire l’aller-retour avec le banc des remplaçants (2017/2018 et 2019/2020). Sous contrat jusqu’en juin 2021, Lopez a donc dû faire face à une remise en question lors du dernier mercato estival.

Finalement, alors que son nom était associé à celui du Séville FC ces derniers temps, c’est du côté de Sassuolo que le Marseillais a rebondi, sous la forme d’un prêt. En Emilie-Romagne, dans la province de Modène, au nord de l’Italie. Là-bas, il a trouvé quelques francophones (Jérémie Boga, Grégoire Defrel) pour l’aider à ne pas trop débarquer dans l’inconnu. Et pour ceux qui redoutaient de voir la carrière du Français s’enliser au sein d’un club du ventre mou de la Serie A, le Français a rapidement démontré qu’il s’épanouissait et qu’un départ de l’OM était peut-être la bonne solution pour relancer sa carrière. Il faut dire qu’après trois matches seulement avec sa nouvelle équipe, Maxime Lopez a réussi à inscrire son premier but face au Napoli (2-0), avant de recevoir les éloges de son entraîneur, Roberto De Zerbi. « Maxime Lopez ? Je l'ai pris parce qu'il est bon, il sait jouer au football et a vécu une centaine de matches avec Marseille au Vélodrome, il sait jouer face à une pression importante. J'ai trouvé qu'il allait bien avec Locatelli. »

Sassuolo sous le charme de Lopez

Journaliste pour la Gazzetta di Modena, Stefano Aravecchia nous confirme d’ailleurs que c’est bien De Zerbi qui a impulsé le recrutement du Phocéen. « Sassuolo a choisi Maxime Lopez sur l'indication précise de l'entraîneur De Zerbi qui l'a vu au travail sous le maillot marseillais. Les managers de Sassuolo savaient que Lopez avait eu des sollicitations en Liga et ont tout fait pour l'acheter, profitant également des bonnes relations entre le directeur sportif Giovanni Rossi et celui de l'OM Pablo Longoria (qui est depuis devenu président, ndlr) qui a travaillé à Sassuolo pendant quelques saisons. Après sa première séance d'entraînement, De Zerbi a déclaré : 'Lopez s'est tout de suite bien intégré, il est ici depuis dix jours mais on dirait qu'il joue à Sassuolo depuis dix ans. Il est bon, il sait jouer au football et il sait jouer sous la pression. Il propose toujours une solution au porteur du ballon et prend la responsabilité de la construction'. »

Depuis, le milieu de terrain a disputé 15 matches de championnat, dont 12 comme titulaire. Et si son bilan comptable n’est pas exceptionnel (1 but), Lopez n’en reste pas moins un joueur très apprécié. Revenu dans le onze type après un coup de mou, Lopez évolue dans un 4-2-3-1. Souvent utilisé avec Locatelli à la récupération, il a également su se montrer performant un cran au-dessus, juste derrière l’attaquant de pointe. Une polyvalence qui lui a fait marquer pas mal de points. « Il a des qualités techniques évidentes et peut jouer à tous les postes de milieu de terrain, c'est un joueur polyvalent comme on dit en Italie. Il nous rappelle un peu Stefano Sensi (que Sassuolo a vendu à l'Inter la saison passée) », ajoute Aravecchia.

Seul petit bémol ? « Étant petit et léger, il souffre un peu lorsqu'il rencontre des adversaires très physiques », conclut Aravecchia. Mais pas de quoi changer l’avis des dirigeants de Sassuolo au sujet de leur recrue. D’ailleurs, Maxime Lopez sera prochainement définitivement transféré au club italien. Sassuolo a une obligation d’achat après 20 apparitions. Lopez en a déjà joué 18, donc dans deux matchs, il appartiendra complètement à Sassuolo et signera un contrat jusqu'en 2025. «Sassuolo versera à Marseille un montant d'environ 2 à 2,5 millions d'euros, bonus compris. Les managers de Sassuolo sont satisfaits de la performance de Lopez et le voient à l'avenir comme l'héritier de Locatelli qui sera vendu en juin», assure même Aravecchia. Rien que ça !