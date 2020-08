Suivez la rencontre Nîmes - OM en direct commenté

6e | Long ballon dans le dos de la défense pour Moussa Koné. Sorti de ses buts, Steve Mandanda se saisit de la sphère et relance pour l'Olympique de Marseille.

La suite après cette publicité

5e | L'OM essaye de réagir avec un pressing un peu plus haut. Nîmes garde le ballon mais recule légèrement sur le terrain.

4e | Sur le bord du terrain, André Villas-Boas reste assis sur sa glacière et grimace. Le début de match de son équipe est pour le moment étrange, Nîmes monopolise le ballon et enchaîne les longues séquences de possession.

3e | Les locaux ont de l'ambition et poussent fort depuis l'entame du match. Le Nîmes Olympique met la pression sur l'OM qui subit étrangement.

2e | Le Nîmes Olympique tient le ballon et Birger Meling trouve sur la gauche de la surface Romain Philippoteaux. L'ailier percute mais pousse trop son ballon qui file en sortie de but.

1re | C'est parti dans cette rencontre entre Nîmes et l'Olympique de Marseille suite au coup de sifflet de Stéphanie Frappart ! Les Crocos engagent et prennent le contrôle du ballon immédiatement.

Début du match

19h58 | Les deux équipes quittent le tunnel et foulent la pelouse du Stade des Costières. Le coup de sifflet de la rencontre sera sifflé dans quelques minutes.

19h55 | Coup de sifflet en approche !

Le début de la rencontre est imminent, les joueurs ainsi que le corps arbitral sont dans le tunnel. Nîmes évolue en rouge et Marseille évolue en blanc.

19h45 | Birger Meling, la nouveauté norvégienne

Sander Berge, Martin Odegaard, Erling Braut Haland ou encore Alexander Sorloth, la Norvège s'est montrée séduisante l'an dernier avec plusieurs joueurs qui se sont affirmés. Très bon joueur évoluant jusque-là avec Rosenborg, le latéral gauche Birger Meling a rejoint Nîmes. Il tentera de s'illustrer pour ce duel du Sud de la France et tout au long de la saison pour les Crocos.

Le Nîmes Olympique est fier et heureux de vous annoncer l'arrivée de Birger Meling. L'international norvégien est désormais lié avec le Club jusqu'en juin 2023.



Velkommen !#Crocodeal pic.twitter.com/AMrEXhHGuH — Nîmes Olympique (@nimesolympique) July 6, 2020

19h40 | Nîmes n'a pas convaincu

Battu par Strasbourg (1-0) puis par Grenoble qui évolue en Ligue 2 (2-0), le Nîmes Olympique n'a pas bien débuté sa préparation. Contre Rodez qui évolue en Ligue 2, les Crocos ont aussi concédé un match nul 1-1.

19h35 | L'OM poursuit sa préparation

Après avoir débuté par de larges victoires mais assez faciles face au FC Pinzgau (5-1) et Heimstetten (6-1), l'OM avait eu plus de difficultés contre les Slovaques du FC DAC (défaite 2-1) et contre le Bayern Munich (défaite 1-0).

19h30 | Stéphanie Frappart au sifflet

Ce match entre le Nîmes Olympique et l'Olympique de Marseille sera dirigé par Stéphanie Frappart. Âgée de 36 ans, elle a pris part à 11 matches de Ligue 1 la saison dernière. Elle a croisé Nîmes deux fois contre Dijon (0-0) et Rennes (défaite 2-1) et l'OM une fois (victoire 1-0) contre Toulouse.

19h25 | L'OM rend hommage au Liban

Une explosion à Beyrouth a fait plus de 150 victimes au Liban et l'OM rend hommage au pays du Cèdre. Le drapeau du Liban est présent sur le maillot phocéen ce soir.

🇱🇧 Un drapeau sera présent sur chaque maillot, et une minute de silence sera observée, en hommage à Cyril Canaan, notre supporter d'@OM_Beirut et à tous les Libanais touchés par le drame du 4 août dernier 🙏 #NOOM pic.twitter.com/ALtvb3cLuB — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 9, 2020

19h20 | Pablo Longoria est à Nîmes

Pour ce match qui se déroule au Stade des Costières, le nouveau 'head of football' de l'OM, Pablo Longoria a fait le déplacement. L'Espagne va pouvoir juger ce qu'il pourra apporter pour améliorer l'équipe phocéenne.

Pablo Longoria est présent à Nîmes auprès de l’OM #NOOM pic.twitter.com/3my82WwMbp — Romain Haering (@RomainHaering) August 9, 2020

19h15 | Le onze du Nîmes Olympique

Les Crocos se présentent dans un 4-4-2 avec Baptiste Reynet dans les buts. Ce dernier peut compter sur Renaud Ripart, Loïc Landre, Anthony Briançon et Birger Meling en défense. Le double pivot est composé de Lucas Deaux et Andrés Cubas tandis que Zinedine Ferhat et Romain Philippoteaux soutiennent Nolan Roux et Moussa Koné en attaque.

🔴⚪ La compo du Nîmes Olympique face à l'OM #NOOM pic.twitter.com/UW5TCuMyWS — Foot Mercato (@footmercato) August 9, 2020

19h10 | Le onze de l'OM

L'Olympique de Marseille s'articule dans un 4-3-3 classique. Steve Mandanda prend place dans les cages derrière Hiroki Sakai, Alvaro Gonzalez, Duje Caleta-Car et Jordan Amavi. Aligné en sentinelle, Boubacar Kamara est épaulé par Morgan Sanson et Valentin Rongier. Le trio offensif Florian Thauvin, Dario Benedetto, Dimitri Payet est utilisé.

🔵⚪ La compo de l'Olympique de Marseille pour affronter le Nîmes Olympique en match amical #NOOM pic.twitter.com/3Yab9ydk5c — Foot Mercato (@footmercato) August 9, 2020

19h05 | Le groupe de l'OM

🗣 Le groupe choisi par André Villas-Boas pour #NOOM 💥 pic.twitter.com/eKENar5Lbw — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 8, 2020

19h | Bienvenue au Stade des Costières

Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Foot Mercato pour suivre en direct commenté la rencontre amicale opposant le Nîmes Olympique à l'Olympique de Marseille au sein du Stade des Costières de Nîmes. Le coup d'envoi est prévu à 20h.