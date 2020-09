Bayern-Barça : la guerre est déclarée pour Sergiño Dest

La suite après cette publicité

Le latéral droit de demain. Le FC Barcelone et le Bayern Munich en sont tous deux venus à la même conclusion : Sergiño Dest (19 ans) est le joueur le plus prometteur à son poste sur le marché des transferts. Le pensionnaire de l'Ajax Amsterdam, sous contrat jusqu'en juin 2022, leur a tapé dans l’œil cette saison (20 apparitions en Eredivisie, 4 en Ligue des Champions).

Et les deux cadors tentent d'obtenir sa signature cet été, histoire d'éviter que l'écurie néerlandaise ne fasse trop monter les prix. Mundo Deportivo assure ainsi ce vendredi que le Barça a bien l'international américain (3 capes) en tête. Ce serait même une pétition expresse de Ronald Koeman. L'intérêt serait d'ailleurs réciproque à en croire la publication sportive. Et pour passer à l'action, le Néerlandais et les Blaugranas sont prêts à un sacrifice.

Nelson Semedo sacrifié, le Bayern en avance

Toujours d'après le quotidien espagnol, Nelson Semedo (26 ans) pourrait ainsi être vendu pour d'une part dégager des liquidités nécessaires et d'autre part faire de la place au jeune natif d'Almere. MD parle d'ailleurs d'un intérêt de Wolverhampton pour l'international lusitanien (13 sélections), sous contrat jusqu'en juin 2022, et évoque un possible transfert à 40-45 M€. Oui mais voilà, le Bayern, lui, est un poil en avance.

Déjà d'accord avec Liverpool pour le transfert de Thiago (29 ans) à hauteur de 30 M€, les Bavarois ont de l'argent frais à dépenser. Ils ont même lancé une première offre officielle cette semaine, de l'ordre de 15 M€, à l'Ajax, expliquent Voetbal International et Kicker. Proposition refusée. Il se murmure toutefois aux Pays-Bas que les discussions entre les représentants du joueur et les champions d'Europe, sur les bases d'un contrat de 4 ans, se sont elles plutôt bien déroulées. La bataille ne fait que commencer !