PSG : Luis Enrique ne ferme pas la porte à des renforts cet hiver !

Le Paris Saint-Germain s’est fait peur en début de semaine face à Newcastle en Ligue des Champions (1-1). Si les Parisiens ont tout de même accrochés le nul, tout se jouera lors de l’ultime journée. Entre temps, les hommes de Luis Enrique vont pouvoir, à priori, se rassurer face au Havre, dimanche, à 13h. Le mois de décembre s’annonce chargé pour le club de la capitale et en vue de la fenêtre hivernale, l’entraîneur espagnol n’a pas écarté l’idée de se renforcer durant la prochaine période de mercato.

«Avec la direction sportive et le staff, on doit toujours travailler pour améliorer notre effectif. Je crois que le plus important est d’être attentif et c’est ce qu’on fera au mercato hivernal. S’il y a des opportunités, on ira mais sinon, je pense que j’ai toujours apprécié mon effectif et je le fais de façon sincère», a déclaré Luis Enrique lors de la conférence de presse d’avant-match face au HAC. Si l’occasion se profile, autant dire que le PSG ne se fera pas prier pour passer à l’attaque. Ces derniers jours, la piste Gabriel Moscardo est prononcée.