PSG : ce qu’il faut savoir sur Gabriel Moscardo, la pépite désirée par Luis Campos

Depuis des années maintenant, le PSG cherche désespérément sa prochaine pépite au milieu de terrain. Il faut dire qu’à part Marco Verratti, le club de la capitale n’a pas eu de réussite dans ce secteur de jeu. Et en attendant le retour de blessure de Warren Zaïre-Emery, la direction parisienne semble accélérer sur le profil d’un certain Gabriel Moscardo. Ce jeune milieu de 18 ans évolue du côté des Corinthians. Courtisé par Chelsea, qui pensait avoir une longueur d’avance, il se dirige finalement vers le PSG qui a ainsi dégainé une première offre de 22 millions d’euros selon nos informations. De quoi faire réfléchir le club brésilien qui veut boucler ce dossier avant la fin du mois de décembre.

Méconnu du grand public, même pour les chercheurs de pépite, Gabriel Moscardo est décrit comme un numéro 6 impactant défensivement et avec une bonne maîtrise technique. Un profil complet qui manque probablement au PSG cette saison, et depuis plusieurs années globalement même s’il n’est pas connu pour avoir un impact dans le jeu offensif. Du haut de ses 18 ans, il connait sa première saison en tant que titulaire cette année. L’international U23 brésilien a ainsi joué 17 rencontres cette saison dans le championnat brésilien. Et petit événement, ce mercredi 29 novembre, il a inscrit son tout premier but en professionnel face au Vasco De Gama d’un certain Dimitri Payet d’une belle frappe. Un but qui a validé le maintien de son équipe.

Comparé à Casemiro, étudiant à la fac

Formé aux Corinthians, Gabriel Moscardo est donc issu de la même académie qu’un certain Marquinhos, capitaine parisien et désormais légende du club dans lequel il évolue depuis 10 ans. Un atout certain pour convaincre Moscardo de rejoindre la France aussi tôt dans sa jeune carrière. Surtout que le milieu défensif a la particularité d’être encore étudiant. En effet, en parallèle de sa carrière professionnelle, il étudie l’administration des entreprises dans l’Universidade Paulista de São Paulo. Et forcément, avec sa récente réussite en club, difficile dorénavant de passer inaperçu pour lui à la fac.

Le média brésilien Globo racontait d’ailleurs que Gabriel Moscardo, après un match avec l’équipe U20, avait demandé à quitter directement après la fin de rencontre pour être à l’heure à l’université et présenter son exposé sur Martin Luther King. Si avec sa carrière qui explose, il ne peut désormais plus étudier directement à la fac, Moscardo est donc décrit comme un joueur à la tête bien faite. Il maîtrise d’ailleurs parfaitement l’anglais qui doit lui servir lorsqu’il quittera sa terre natale. Comparé à Casemiro lorsqu’il commençait à São Paulo, Gabriel Moscardo semble donc destiné à rapidement rejoindre l’Europe même s’il doit encore progresser pour prétendre au très haut niveau. Mais son profil, sur et en dehors des terrains, en fait un joueur forcément convoité. Luis Campos aime visiblement les paris !