Mathys Tel fait l’unanimité au Bayern Munich

La suite après cette publicité

Mathys Tel parvient à réaliser de grandes choses avec des miettes. Depuis le début de saison et dans la continuité de sa fin de campagne dernière, l’ancien du Stade Rennais se démarque en sortie de banc. Au Bayern, pas facile de se frayer un chemin quand la concurrence s’appelle Harry Kane, Thomas Müller ou encore Musiala. Mais l’avant-centre de 18 ans n’a pas froid aux yeux, ce qui ne passe pas inaperçu au sein du club bavarois selon BILD.

Le lendemain de son but face à Manchester United en Ligue des Champions, Thomas Tuchel prenait Tel dans ses bras à l’entraînement. «Le garçon est tout simplement incroyablement amusant. Il a un bon caractère et une bonne mentalité, le genre de jeune joueur que vous voulez», décrit dans le même temps le directeur sportif du Bayern, Christoph Freund. Pour Müller, l’apport du jeune français est crucial : «il donne toujours de l’énergie, il veut toujours marquer un but, c’est pour ça qu’on l’aime.» Même le gardien de but Sven Ulreich est sous le charme : «Mathys est un gars bien, curieux, désireux d’apprendre, terre-à-terre et travaille beaucoup sur lui-même. Il est un modèle pour tous les jeunes joueurs qui viennent ici. Il arrive et fait son travail. Nous avons eu d’autres exemples qui ne l’ont pas géré de cette façon.» Autant d’éloges qui font de Mathys Tel un élément incontournable du Bayern, pour l’instant en tant que supersub.