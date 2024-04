Supercoupe : scène surréaliste en Turquie entre le Fenerbahçe et Galatasaray !

Cette rencontre était censée être l’une des belles affiches de ce weekend européen mais elle a finalement pris une tournure particulière. Le Fenerbahçe et Galatasaray croisaient le fer ce dimanche soir, sur la pelouse du stade GAP de Şanlıurfa, dans le cadre de la Supercoupe de Turquie. Un match qui sentait bon la poudre entre les deux mastodontes du football turc. Mais ce derby stambouliote revêtait en toile de fond une autre actualité puissante qui fait couler beaucoup d’encre dans la presse turque ces dernières semaines. Afin de protester contre les récentes bagarres violentes entre les supporters, le Fenerbahçe avait décidé de réunir une assemblée générale extraordinaire au cours de laquelle plusieurs décisions ont été prises, dont la décision de ne pas jouer le match ce dimanche face au Galatasaray sauf si celui-ci était reporté à une date convenable et que l’arbitre soit étranger.

La suite après cette publicité

La finale n’ayant pas été remise à plus tard, l’équipe a aligné un onze de départ intégralement composé de joueurs U19. Encore plus puissant comme symbole, après l’ouverture du score de Mauro Icardi à la 50ème seconde du match, les onze joueurs du Fenerbahçe ont regagné le vestiaire, déclarant forfait et refusant de jouer dans ces conditions. Les joueurs de Galatasaray affronteront donc leurs coéquipiers de banc dans un match d’entraînement grandeur nature. Ce n’est pas la première fois que le club d’Istanbul fait pressing sur la fédération et la ligue de football turque. En effet, il y a quelques semaines, le Fenerbahçe avait publié un communiqué dans lequel il menaçait de quitter la Süper Lig, le championnat turc, pour participer à une division d’un autre pays étranger prêt à accueillir ce grand club historique.