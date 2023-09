CdM 2022 : la brouille entre Kimmich et Rüdiger agite l’Allemagne

Habituée à rayonner sur les scènes continentale et mondiale, l’Allemagne déçoit depuis la Coupe du monde 2018. À l’occasion du Mondial 2022 organisé au Qatar, la Mannschaft a été éliminée dès la phase de groupes malgré la qualité de son effectif et la dynamique amorcée par le nouveau sélectionneur allemand, Hansi Flick. En marge du prochain Euro qui se déroulera en terre allemande l’été prochain, Amazon Prime est revenu sur les coulisses de l’échec allemand.

Le documentaire All or nothing, The National Team in Qatar met en exergue les tensions générées à l’intérieur de la sélection nationale allemande dont une séquence montrant une brouille entre Joshua Kimmich et Antonio Rüdiger. En effet, on peut apercevoir le joueur du Bayern Munich reprocher au défenseur du Real Madrid son manque de transparence. «Tu me le dis jamais en face, tu me le dis toujours par derrière. Penses-tu que je ne joue pas pour l’équipe ?», s’est plaint Joshua Kimmich à son partenaire. À l’issue de cette confrontation, Marca relaye que les deux hommes ont cessé de se parler, rendant l’atmosphère tendue au sein de l’équipe allemande. Pour rappel, les deux joueurs ont été sélectionnés par Hansi Flick pour les deux prochaines rencontres face au Japon et à la France.