OM - LOSC : Geronimo Rulli est dépité

Il a été infranchissable pendant 86 minutes, puis a fini par céder sous les coups de boutoir lillois. Après la rencontre entre l’OM et le LOSC ce samedi soir (1-1), Geronimo Rulli a exprimé sa frustration de ne pas repartir avec les trois points, en ayant pourtant mené au score pendant plus d’une heure.

« Évidemment, c’est frustrant, on voulait la victoire et enchaîner un quatrième succès de suite, et malheureusement, on perd deux points ce soir. Une masterclass de ma part ? Merci, quand je suis heureux et que je ressens l’amour et le soutien du public et du staff, je ne peux que leur donner 100% de ce que je peux, et ça se ressent sur le terrain », a exprimé le champion du monde argentin au micro de BeIN Sports.