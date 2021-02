Le PSG change son fusil d'épaule avec Alessandro Florenzi

La suite après cette publicité

« Je me sens très bien ! En toute honnêteté, mes coéquipiers m'ont réservé un accueil fantastique. En très peu de temps, je me suis vraiment très bien intégré au groupe. Je connaissais aussi certains joueurs avant de signer à Paris, ce qui m’a évidemment été d’une grande aide. J’ai notamment évolué avec Leandro Paredes à la Roma, et le fait qu'il parle italien m'a aidé, tout comme le fait que je parle aussi espagnol après mon séjour à Valence. Ma signature a été un moment spécial. J'ai rejoint un nouveau championnat que je ne connaissais pas, et cela m'a surpris à tous points de vue. Évidemment, apprendre le français n’est pas facile, mais j’essaie de le faire car je veux me sentir encore plus chez moi ici, à Paris. » Visiblement, Alessandro Florenzi est à l'aise à Paris.

Seulement, une question va commencer à se poser. Et elle concerne son avenir. Effectivement, le latéral droit est prêté jusqu'à la fin de la saison par l'AS Roma. Une option d'achat de 9 millions d'euros existe et permettrait à Leonardo de recruter définitivement le joueur. Début janvier, il se disait d'ailleurs que le directeur sportif parisien était très intéressé à l'idée de recruter définitivement l'Italien.

Le PSG n'est plus convaincu

Mais la donne a changé. Si on se fie au journal romain Il Romanista, le club parisien n'est ainsi pas vraiment convaincu par le principal concerné. La direction francilienne a ainsi énormément de doutes avec le joueur, qui n'aurait convaincu qu'à moitié, notamment à cause de son niveau physique. Il est ainsi vu comme un bon joueur, mais au niveau d'un club comme le PSG. C'est d'ailleurs ce qu'auraient transmis certains joueurs à leurs dirigeants.

Le joueur lui serait enchanté à l'idée de rester à Paris, mais un retour à Rome ne le froisserait pas. A une seule condition ceci dit : que Fonseca ne soit plus sur le banc de touche. Une information qui donne de la crédibilité aux nombreuses rumeurs venues d'Espagne évoquant un intérêt prononcé du PSG pour Emerson, le latéral droit brésilien co-détenu par le Barça et le Betis. Affaire(s) à suivre...