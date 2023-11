Toulouse-Liverpool : les compositions officielles

Match de gala au Stadium. A l’occasion de la 4ème journée de Ligue Europa, le Toulouse FC accueille Liverpool (coup d’envoi 18h45, un match à suivre en direct sur FM). A mi-parcours, les Toulousains, sur cinq matches sans victoire toutes compétitions confondues, sont 3es dans le groupe E avec 4 points comme l’Union Saint-Gilloise alors que les Anglais dominent largement la poule avec 9 points. D’ailleurs, la rencontre aller avait été assez tranquille pour les Reds (5-1) à Anfield.

La suite après cette publicité

Pour cette rencontre, Martinez Novell, privé d’Aboukhlal ou encore Genreau, reconduit un schéma en 5-3-2 pour le TFC, déjà utilisé à l’aller. Costa, Diarra et Nicolaisen vont former la défense centrale avec Desler et Suazo sur les côtés. Devant, Donnum a été préféré à Gelabert pour accompagner Dallinga. Côté Liverpool, Jurgen Klopp fait lui largement tourner comme il en a l’habitude en C3. Van Dijk est malade alors que Gravenberch ou encore Robertson sont blessés. Il reste fidèle au 4-3-3 avec une charnière Matip-Quansah. Au milieu, Mac Allister est accompagné d’Endo et Elliott alors que devant le jeune Doak épaulera Diaz et Gakpo.

Les compositions officielles :

Toulouse : Restes – Desler, Costa, Nicolaisen, Diarra, Suazo – Schmidt, Sierro, Casseres – Dallinga, Donnum.

La suite après cette publicité

Liverpool : Kelleher – Gomez, Matip, Quansah, Tsimikas – Elliott, Endo, Mac Allister – Doak, Gakpo, Diaz.