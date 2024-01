Accord trouvé entre le HAC et l’AJA pour Issa Soumaré

Comme nous vous l’avons révélé il y a quelques jours, Issa Soumaré va bel et bien quitter le Havre dans les prochaines heures. Si son nom est revenu avec insistance du côté de Guingamp et de Caen, c’est bel et bien du côté de l’AJ Auxerre que l’ailier sénégalais de 23 ans va évoluer pour le reste de la saison.

Selon nos informations, un accord a été trouvé entre le club doyen et la formation icaunaise pour un prêt de six mois sans option d’achat. L’ancien joueur d’Orléans, qui a disputé 7 matches de L1 avec le HAC cette saison, est attendu dans l’après-midi à Auxerre pour passer la traditionnelle visite médicale.