Nottingham Forest : Dean Henderson tacle MU

Le portier anglais de 25 ans se relance en prêt cette saison du côté du promu de Nottingham Forest afin de gagner du temps de jeu notamment en vue de la Coupe du monde dans quelques semaines. Ce dernier a seulement une petite sélection à son compteur (contre l'Irlande du Nord en 2020) et n'a joué que sept matchs toutes compétitions confondues la saison dernière avec son club formateur de Manchester United. Beaucoup trop peu, alors les Red Devils lui auraient promis plus.

La suite après cette publicité

Il a conscience d'être derrière en terme de hiérarchie dans l'équipe d'Angleterre et veut prouver pour essayer de gratter une place au Qatar. « Je pense que je suis en retard à la minute, de toute évidence, la saison dernière je n'ai pas beaucoup joué et les autres gars ont incroyablement bien réussi. » déclare Henderson, rapporté par le Daily Mail. Il veut désormais tout faire pour taper dans l'oeil de Gareth Southgate, le sélectionneur des Three Lions.