OM : Rachid Zeroual revient sur sa relation avec Didier Deschamps

Rachid Zeroual, figure emblématique des South Winners, a confirmé avoir contribué au départ de Didier Deschamps de l’Olympique de Marseille en 2012. Sur RMC, ce jeudi, il a expliqué que les tensions étaient nées d’un conflit initié par l’actuel sélectionneur de l’équipe de France, qui était l’entraîneur de l’OM depuis 2009. Selon Zeroual, l’entraîneur avait mêlé les supporters à des querelles internes au club, les impliquant malgré eux dans des affaires qui ne les concernaient pas.

« En tant que supporteur, on l’a accueilli en faisant des banderoles pour dire qu’on était les plus heureux du monde de le voir comme entraîneur. Puis, il a voulu faire sauter des gens au sein du club et nous a mêlés à cette guerre », a déclaré Zeroual, qui a aussi accusé « DD » d’avoir tenu des propos calomnieux à son encontre auprès de Nicolas Sarkozy. Selon lui, il était impliqué dans des braquages et des carjackings visant des joueurs. « Qu’est-ce que vous voulez que je lui dise ? Que je l’aime ? » a rajouté le leader des South Winners, exprimant son amertume face à ces accusations.