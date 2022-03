Les confessions de Marco Verratti sur le fiasco de l'Italie

Les supporters italiens sont encore sonnés et doivent avoir du mal à y croire. Ce jeudi, lors du premier barrage pour la Coupe du monde 2022, l'Italie se faisait surprendre par la modeste équipe de Macédoine du Nord en encaissant un but dans les toutes dernières secondes du match (0-1, 90e+3) et s'inclinait donc chez elle à Palerme. Un scénario cauchemardesque qui entraînait l'élimination de la Squadra Azzura qui manquera donc une deuxième Coupe du monde de suite après celle ratée en 2018 en Russie. Une désillusion également pour Marco Verratti qui va donc devoir patienter encore avant de rejouer un Mondial.

Le milieu parisien, qui avait subi l'élimination face au Real Madrid en Ligue des champions il y a quelques semaines, a semblé très touché par ce mauvais résultat. Le staff italien lui a d'ailleurs donné la permission de retourner en club avant la fin de la trêve internationale, car il était jugé trop fatigué pour disputer un match de football. Sur son compte Instagram, le milieu de 29 ans est revenu sur cet échec. «Lorsque vous gagnez, il est facile de remercier tout le monde. Je veux le faire aujourd'hui après une élimination qui nous prive de la compétition la plus belle et la plus excitante pour nous, joueurs, mais surtout pour tous les fans italiens du monde entier. Je voulais remercier tout le monde, le personnel, les joueurs et toutes les personnes qui travaillent avec passion et enthousiasme dans l'équipe nationale.»

Verratti veut protéger les jeunes

Et à Marco Verratti de poursuivre. «Malheureusement, la vie comme le football ne vont pas toujours de pair avec les attentes, les objectifs ou les rêves de chacun d'entre nous. La déception est grande maintenant, mais nous avons déjà montré qu'avec du travail, de la passion et du cœur, tout est possible. Alors dans la vie ou dans le football, que ce soit après une grande victoire comme cet été ou après une grande défaite, il faut toujours continuer à se battre. Le football est notre passion et je suis sûr que nous continuerons à donner le meilleur de nous-mêmes pour obtenir satisfaction ensemble.»

L'international italien en a profité pour adresser un mot aux supporters insultants après la rencontre. «Dernière chose : je ne pense pas que le meilleur moyen soit d'insulter tout le monde, car chacun de nous a donné le meilleur de lui-même, malheureusement ce n'était pas assez. Surtout les plus jeunes laissez les tranquilles, si vous voulez vraiment nous insulter, insultez les "grands" parce que parfois, on oublie qu'on est des gens comme vous tous, des gens très normaux et que les émotions les plus grandes, nous les retrouvons dans les petites choses.»