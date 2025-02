OL - PSG : les compositions probables

Invaincu, intraitable et plus que jamais leader du championnat de France, le Paris Saint-Germain va tenter de poursuivre sa marche en avant, ce dimanche soir, lors de son déplacement au Groupama Stadium pour y défier l’Olympique Lyonnais. Un choc d’ores et déjà très attendu, qui plus est après les nouvelles tensions apparues entre John Textor et Nasser Al-Khelaïfi. Fort de son récital offensif contre le Stade Brestois lors des barrages de la Ligue des Champions, le PSG espère donc s’imposer et ainsi prendre un peu plus ses distances avec l’OM, balayé par l’AJ Auxerre samedi soir.

De son côté, l’Olympique Lyonnais, sixième du classement, aura toutefois à coeur de frapper un grand coup et marquer les esprits. En meilleure forme depuis l’arrivée de son nouvel entraîneur Paulo Fonseca, le club rhodanien - qui reste sur deux succès consécutifs contre Reims (4-0) et Montpellier (4-1) - pourrait donc mettre fin à l’incroyable série d’invincibilité du PSG dans l’élite du football français.

L’OL avec Mikautadze, le PSG sans Kvaratskhelia ?

Pour ce faire, Paulo Fonseca devrait alors opter pour un 4-2-3-1. Dans les buts, Perri est logiquement attendu et devrait être protégé par un quatuor défensif composé de Kumbedi, Mata, Niakhaté et Tagliafico. Au milieu de terrain, Tessmann devrait lui être préféré à Veretout et accompagner Matic. Enfin, Cherki, Tolisso et Nuamah sont quant à eux pressentis pour être associés juste derrière Mikautadze, qui pourrait débuter à la place de Lacazette en pointe.

Une rencontre au sommet où Luis Enrique devrait, de son côté, aligner son équipe type. Ainsi, Donnarumma est attendu dans les cages franciliennes, tout comme Hakimi, Marquinhos, Pacho et Mendes pour former la défense parisienne. Dans l’entrejeu et en l’absence de Warren Zaïre-Emery, Neves, Vitinha et Lee pourraient débuter. Sur le front de l’attaque, Kvaratskhelia est pressenti pour débuter sur le banc et devrait donc observer le trio Doué-Dembélé-Barcola tenter de faire sauter le verrou lyonnais.

