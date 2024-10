OL - Besiktas : Corentin Tolisso est dégoûté

Le OL - Besiktas de ce soir nous a rappelé à quel point le football pouvait être frustrant, surtout si l’on se met à la place des supporters lyonnais, et des joueurs. Dominateurs, les hommes de Pierre Sage ont finalement été douchés en fin de rencontre sur un but de Gedson Fernandes (0-1). Malgré 30 tirs, et une dernière cartouche de Zaha sauvée sur la ligne, Lyon est reparti bredouille. Au micro de Canal+, Corentin Tolisso était évidemment frustré.

«C’est archi frustrant quand on voit le pressing et le jeu qu’on met en place… C’est que la finition qui manque et on se fait punir. Ils ont eu trois occasions si je ne dis pas de bêtises, et nous, on n’arrive pas à marquer. C’est dommage, on était sur une bonne série et ça s’arrête. Il faut continuer en championnat, car on a fait de bonnes choses malgré la défaite. Mais j’aurais tellement aimé qu’on ait 9 points et qu’on avance. On va devoir se remettre au travail et gagner contre Auxerre, a exprimé le champion du monde 2018 avant de poursuivre. On pensait qu’on maîtrisait le match, qu’ils allaient craquer… Mais il ne faut pas tout jeter. On a fait pas mal de bonnes choses. Après, ce n’est pas possible de ne pas marquer en tirant 30 fois, surtout en Europe où ça se paie. Félicitations à eux, il faut se remettre au travail.» Et surtout au travail de finition.