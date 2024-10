Ligue Europa : inefficace, l’OL chute face au Besiktas

À chaque match ses satisfactions et ses problématiques. Et ce soir, la grande problématique que l’OL n’a pas su résoudre, c’est sa finition. Pourtant, les occasions n’ont pas manqué, et si les attaquants lyonnais n’avaient pas été victimes de leur maladresse technique, ils auraient certainement mené de 3 ou 4 buts à la pause. Mais voilà, ils ont semblé en fond de cale à chaque fois qu’ils approchaient du but du grand Destanoglu, et ils ont fini par le payer en fin de match avec un but brutal de Gedson Fernandes, contre le cours du jeu (0-1). Tout n’est pas à jeter, mais on imagine que les attaquants lyonnais vont manger du spécifique finition cette semaine à l’entraînement, et s’arracher les cheveux en revoyant leurs actions du soir. Très tôt, Benrahma aurait par exemple pu ouvrir le score, mais sa première tentative fuyait le cadre, quand la deuxième frôlait le poteau, et la troisième fracassait la barre. Tolisso, lui, avait vu sa frappe bloquée par le portier de Besiktas (27e), alors que Lacazette s’était vu refuser un but pour hors-jeu après un récital technique de Cherki (24e). En première période, les moments de chaleur s’étaient intensifiés sur la cage des visiteurs, et un penalty avaient même finalement été annulé pour l’OL, après une glissade de Lacazette.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 10 Lyon 6 3 4 2 0 1 6 2 27 Besiktas 3 3 -5 1 0 2 2 7

Transformer l’essai, c’est ce qui aura été le plus dur. Maitland-Niles perdait son face-à-face avec l’impérial Destanoglou (37e) et Lacazette trouvait le petit filet extérieur. En première période, les seules situations turques étaient finalement à mettre au crédit du joueur prêté par Paris, Ndour, mais ses tentatives n’étaient pas de nature à inquiéter Perri. Malgré de nombreux temps forts en seconde période, les Lyonnais étaient toujours victimes de leur maladresse dans la zone de vérité. Benrahma ouvrait trop son pied (52e), Lacazette se heurtait à un roc (53e), Niakhaté croisait trop sa tête (55e), et Benrahma fracassait la barre (56e). Tessman, titulaire pour l’occasion, tentait aussi de se la jouer en héros, mais sa frappe était également repoussée (62e). En seconde période, le poteau d’Immobile était un avertissement (67e), mais annonçait la punition, car quatre minutes plus tard, sur un nouveau contre, Besiktas ouvrait le score grâce à Gedson Fernandes (71e). On était même proche du 2-0 mais Silva manquait le break sur un face-à-face (88e). De son côté, l’OL se créait une ultime occasion pour égaliser, mais la tentative de Zaha était repoussée sur la ligne de but par un défenseur turc, au terme d’une fin de match irrespirable. Finalement, la série se stoppe ici pour l’OL, vainqueur de ses deux premiers matches. Au classement, les Lyonnais sont 10es avec 6 unités. Besiktas empoche ses premiers points et pointe à la 27e place.