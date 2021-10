Une finale de rêve pour la France et l'Espagne, le PSG blâme le Real Madrid

La suite après cette publicité

Une finale de galactiques

La presse européenne attend avec impatience l'alléchante finale de Ligue des Nations entre l'Espagne et la France. «Belle comme une finale» titre le journal L'Équipe ce matin. En effet, ça ne vaut pas une finale de Coupe du Monde, ou une finale de Championnat d'Europe, mais cet Espagne-France reste «une affiche de rêve», comme le rappelle le quotidien Le Parisien. Un match important pour Antoine Griezmann qui jouera son 100ème match en Bleu ce soir, nous présente le journal La Provence. Mais attention, en Espagne on veut cette coupe, les ambitions sont posées sur la Une du quotidien espagnol Marca. Ce sera la première finale de la Roja, plus de 8 ans après l'Euro remporté 4-0 contre l'Italie en 2012. Ce sera un choc d'«équipes galactiques» pour le journal AS. On se méfie du trident Griezmann-Benzema-Mbappé. «Un Défi Mondial» titre Mundo Deportivo qui assure que la jeune formation espagnole va tout faire pour décrocher un titre prestigieux contre les champions du Monde en titre. «La France est la meilleure équipe de la planète sur le plan individuel, mais nous allons les affronter pas à pas», prévient le sélectionneur espagnol Luis Enrique.

Le PSG veut sanctionner le Real

En Espagne, le journal Sport se questionne sur l'étonnante demande du PSG. Présent au Festival du Sport, organisé par la Gazzetta dello Sport, hier en Italie, Leonardo en a profité pour revenir sur l'avenir de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. L'occasion également pour le directeur sportif des Parisiens de faire part de son agacement concernant les agissements du Real Madrid à l'égard du natif de Paris et d'adresser un terrible coup de pression au club madrilène. Le journal italien a relayé sur sa Une les mots fort de Leonardo: «le Real Madrid est injuste avec Mbappé, il doit être sanctionné». On attend une réponse de la Casa Blanca.

Une idylle Koeman-Laporta ?

En Catalogne, le vice-président du FC Barcelone, Rafael Yuste, a accordé un entretien exclusif au journal espagnol Mundo Deportivo. Il l'assure : Ronald Koeman et Joan Laporta se sont rapprochés. «Je connais parfaitement le président et c'est une personne extrêmement intuitive, on sent quand une personne manque de motivation pour quoi que ce soit. [...] À partir de conversations avec Ronald, le président ressort convaincu qu'il est la personne à qui nous devons continuer à donner cette confiance.»