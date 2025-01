Ligue des Champions : le FC Barcelone hallucine après sa folle soirée

C’est une soirée rare, celle dont on se souvient pour très longtemps. Au terme d’une rencontre à multiples rebondissements, le FC Barcelone a fini par l’emporter sur la pelouse de Benfica 5-4. Les Culés étaient pourtant menés 4-2 après le but d’Aurajo contre son camp à la 68e. Le match était déjà bien lancé entre les erreurs de Szczesny, et celle de Trubin, lequel a directement dégagé sur la tête de Raphinha lors du but du 3-2. Nous n’étions pas encore au bout de nos émotions avec cette victoire arrachée dans la dernière seconde, qui permet aux Catalans de valider leur ticket pour les 8es de finale.

Malgré ces deux buts de retard, le Barça n’a pas baissé les bras, bien aidé par un pénalty très généreux accordé à Lamine Yamal, transformé par Lewandowski (78e). Dans la foulée, Eric Garcia parvenait à égaliser de la tête (86e), avant l’action de toutes les polémiques, mais également de tous les souvenirs marquants. Benfica est à l’attaque et la poussette de Fermin Lopez dans le dos de Barreiro n’est pas sifflée. Un long ballon et un raid de Raphinha plus tard, c’est le FC Barcelone qui triomphe (90e+6), confirmé par la VAR et malgré les protestations portugaises et une fin de rencontre houleuse.

Flick : «Je ne me souviens pas d’une remontée comme ça»

«Nous savions que ce serait un match très difficile. Je sais à quel point il est difficile de jouer ici, devant leurs supporters. Ils savent très bien jouer. Ils ont des joueurs de très haut niveau. Nous n’avons pas laissé tomber, même menés à 3-1. Nous sommes restés concentrés sur ce que nous avions à faire pour essayer de changer la donne» a réagi Raphinha à Movistar, affirmant au passage être «dans le meilleur moment de ma carrière». «L’équipe a fait preuve d’une mentalité incroyable», abondait l’autre buteur du soir, Eric Garcia, quelques instants auparavant.

Hansi Flick participait à cette euphorie. L’entraîneur allemand, qui a pourtant remporté une Coupe du Monde en tant qu’adjoint, et une Ligue des Champions comme numéro un, n’a jamais vécu un tel scénario. «C’était un match complètement fou. La chose la plus positive, c’est la mentalité que nous avons eue. C’est le football. Je ne me souviens pas d’une remontée comme ça, c’est incroyable, souriait le technicien. «Ils sont très bons et ils nous ont fait défendre très loin. En deuxième mi-temps, nous avons été bien meilleurs et les remplacements nous ont aidés.» Le Barça s’en souviendra.