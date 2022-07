Barça : Pierre-Emerick Aubameyang réjoui par le recrutement estival

Dans un entretien accordé à ESPN, l'attaquant gabonais du FC Barcelone Pierre-Emerick Aubameyang n'a pas caché son excitation à la vue des nouvelles recrues estivales, qui permettront aux Blaugranas de retrouver son haut niveau. «Je suis aussi très heureux parce que le Barça va pouvoir rivaliser pour gagner des titres avec tous les grands attaquants qu'il a. Nous avons aussi de très bons milieux de terrain et défenseurs. (...) Nous sommes en train de construire une équipe incroyable.»

Toujours au micro de la chaîne de télévision américaine, la Panthère aux 73 sélections (30 buts) a également eu un mot pour son entraîneur Xavi Hernandez : «il a été l'un des meilleurs joueurs du monde, mais en tant qu'entraîneur, il a aussi une bonne vision ; il veut que le Barça joue avec le contrôle du ballon et regarde toujours devant lui», avant de s'exprimer sur la prolongation de son coéquipier Ousmane Dembélé (jusqu'en 2024) : «sa qualité est vraiment folle et à chaque fois que je joue avec lui sur le terrain, je me régale.»