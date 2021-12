Leeds : les terribles aveux de Marcelo Bielsa

La fête est finie du côté de Leeds. Après trois ans de succès avec Marcelo Bielsa à sa tête, ponctués par un titre de champion de 2e division anglaise et un maintien acquis avec la manière la saison dernière, le club s'essouffle cette fois. Les résultats ne décollent pas cette année avec seulement 3 victoires en 17 journées. Actuellement 16es en championnat, les Peacocks flirtent avec la zone rouge, en témoignent leurs cinq petits points d'avance sur Burnley, le premier relégable.

La suite après cette publicité

Les contre-performances s'enchaînent, même si avant le week-end précédent, les hommes d'El Loco Bielsa étaient repartis sur une bonne série. Battus de très peu à Chelsea (3-2) sur un penalty de Jorginho dans le temps additionnel, ils ont surtout reçu une énorme claque sur la pelouse de Manchester City 7-0. Après une telle débâcle, forcément, il est difficile de retrouver le sourire, d'autant plus lorsqu'il s'agit de l'impassible Marcelo Bielsa.

«Ce moment est le pire depuis que je suis arrivé à Leeds»

«Il n'y a rien de positif à retirer de notre performance. Je ne trouve rien qui puisse être valorisé», observait-il après la rencontre. Le lendemain, il admettait même qu'il se sentait menacé. «Pensez-vous qu’il existe un entraîneur qui ne puisse pas être viré ? Qui a la garantie qu’il ne peut pas être limogé ? Vous pensez que je suis fier au point de penser que je ne peux pas l’être ? Vous pensez qu’après avoir perdu 7-0, je n’y pense pas ?» La réception d'Arsenal ce samedi dans le cadre de la 18e journée s'annonce déterminante pour la suite.

Il semblerait d'ailleurs que le technicien vit mal ce moment, «le pire depuis que je suis à arrivé à Leeds, qualifie-t-il aujourd'hui. Il est évident que perdre 7-0 n’est pas simplement une défaite de plus. Cela fait partie de mon travail d’affronter les moments les plus difficiles et de pouvoir trouver des solutions, de les corriger et de les assumer sans se décharger de ses responsabilités, et sans blâmer les autres. J’essaie de faire tout ça », assure l'ancien de l'OM ou du LOSC. Il y a urgence à agir car après les Gunners, c'est un déplacement à Liverpool qui attend Leeds...