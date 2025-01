Barbastro - Barça : Joan Laporta a manqué le traditionnel déjeuner

Joan Laporta en a visiblement perdu l’appétit. Ce samedi aux alentours de 14h00, le couperet est tombé avec ce communiqué commun de la fédération espagnole et de la Liga, pour confirmer le refus de l’inscription de Dani Olmo et de Pau Victor. Pour Joan Laporta, qui avait remué ciel et terre ces derniers jours pour arriver à ses fins, c’est forcément un coup de bambou.

Comme le rapporte le média espagnol Jijantes à travers sa vidéo postée sur les réseaux sociaux, le patron du Barça a d’ailleurs renoncé au déjeuner du conseil d’administration à Barbastro, où le Barça jouera son 16e de finale de Coupe du Roi cet après-midi. Il est resté dans les locaux de Barcelone ce matin, mais devrait néanmoins assister à la rencontre de ce soir, programmée à 19h00.