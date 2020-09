Le Torino a fait une offre à l'OL pour Joachim Andersen

Le dernier jour de juillet, la presse italienne annonçait que le Torino était intéressé par les services de la recrue la plus chère de l’histoire de l’Olympique Lyonnais (24 M€ + 6 M€ de bonus), Joachim Andersen. Le défenseur central danois de 24 ans, transféré de la Sampdoria l'été dernier, a bien du mal à s'épanouir dans la capitale des Gaules. Ces derniers jours, le départ de Fernando Marçal du côté de Wolverhampton a néanmoins permis de voir Joachim Andersen associé à Jason Denayer et Marcelo dans une défense à trois. Mais quelques jours après, le Danois aux 35 apparitions avec l'OL retrouvait sa place sur le banc, Rudi Garcia optant pour un système à quatre défenseurs, avec Dubois et Bard sur les côtés.

La suite après cette publicité

Lié aux Gones jusqu’en 2024, le Danois fera-t-il long feu au sein du club rhodanien ? Sky Italia apporte de nouvelles informations ce dimanche et évoque un regain d'intérêt du Torino pour le défenseur central lyonnais. Les Turinois veulent renforcer leur secteur défensif et ont Joachim Andersen dans leur ligne de mire. Selon le média, le joueur serait flatté de voir les Granata pousser de toutes leurs forces pour le rapatrier à Turin et en Serie A. Un championnat dans lequel il s'est illustré pendant deux saisons sous les couleurs de la Samp (39 matches de Serie A).

Les négociations porteraient sur un prêt d'environ trois millions d'euros avec une option d'achat qui s'élèverait à dix-sept millions d'euros. Suffisant pour convaincre Jean-Michel Aulas de renoncer à un joueur longtemps suivi par Florian Maurice et sa cellule de recrutement et acheté à prix d'or ? Le média précise que le Torino n'a pas mis tous ses oeufs dans le même panier. Pour renforcer sa défense, le Toro pense également à Gianmarco Ferrari de Sassuolo, que les Neroverdi estiment à vingt millions d'euros. Du côté d'Andersen, Valence, en Espagne, a également fait part de son intérêt pour un prêt du joueur. Offre logiquement refusée par un club qui a besoin de liquidités.