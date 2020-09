OL : Valence s'attaque à Joachim Andersen

L’Olympique Lyonnais l’a annoncé : faute de coupe d’Europe cette saison, Rudi Garcia veut un groupe resserré de 22-23 joueurs. Du coup, les Gones sont clairement vendeurs cet été. Pour le moment, le club rhodanien a enregistré six départs notables : Ciprian Tatarusanu (AC Milan), Fernando Marçal (Wolverhampton), Kenny Tete (Fulham), Martin Terrier (Rennes), Rafael (İstanbul Başakşehir) et Amine Gouiri (Nice).

Un exode qui est loin d’être terminé. En défense, Jason Denayer, Marcelo Guedes et Léo Dubois ont tous fait l’objet d’intérêts plus ou moins concrets. Au milieu, l’OL s’attend à un départ d’Houssem Aouar, histoire de remplir ses caisses (contre un chèque d’au moins 50 M€) et le flou règne toujours sur l’avenir du mécontent Jeff Reine-Adélaïde. Enfin, l’attaque risque elle aussi d’être dépeuplée.

Valence a tenté une demande de prêt

Bertrand Traoré finalise son transfert à Aston Villa, tandis que Ronald Koeman ne désespère pas à l’idée d’enrôler Memphis Depay. Et aujourd’hui, un nouvel élément de la team OL est attaqué. Il s’agit du défenseur danois Joachim Andersen (24 ans). Super Deporte nous apprend en effet que Valence a contacté l’OL afin d’obtenir un prêt du Scandinave. Une proposition logiquement rejetée par les Gones.

Un an après avoir recruté l’ex-de la Sampdoria pour 24 M€ plus 6 M€ de bonus, le club rhodanien n’est pas contre un départ, mais uniquement dans le cadre d’un transfert sec. Or il est difficile d’imaginer Valence payer autant d’argent. Si le dossier Andersen échoue, le club ché se tournerait alors vers l’Argentin de Tottenham, Juan Foyth.