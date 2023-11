Sénégal : la liste d’Aliou Cissé pour les éliminatoires du Mondial 2026

Qui dit trêve internationale, dit aussi liste des sélectionneurs. Et sur le continent africain, ce rassemblement de novembre servira aux premières rencontres des éliminatoires du Mondial 2026. Ce jeudi, le Maroc a dévoilé sa liste avec la surprise Sofiane Diop. Le néo-international marocain était convoité de longue date par… le Sénégal qui va donc devoir faire sans lui. Justement, ce vendredi, c’est au tour d’Aliou Cissé de dévoiler sa liste.

Et le sélectionneur sénégalais a fait du classique de chez classique. On retrouve les mêmes hommes qu’à l’accoutumée. Sadio Mané est présent tout comme Abdou Diallo ou encore Kalidou Koulibaly et Edouard Mendy. Le joueur de Chelsea Nicolas Jackson est présent en attaque alors que l’homme en forme de Tottenham Pape Matar Sarr est présent au milieu de terrain. Pour rappel, le Sénégal affrontera le Soudan du Sud et le Togo pour entamer ses qualifications.