Equipe de France : une défaite inattendue qui fait tâche

Quelques huées rapidement étouffées par les applaudissements des 76 000 spectateurs. Au coup de sifflet final, la déception pouvait se faire ressentir au Stade de France mais c'est plutôt la surprise de cette défaite contre le Danemark 2-1 qui dominait. Ce premier revers depuis novembre 2020 (face à la Finlande) fait tâche car il s'agit là d'une compétition officielle et qu'elle met fin à une série de 21 rencontres sans défaite (l'élimination face à la Suisse aux tirs au but à l'Euro après le score de 3-3 est considérée comme un nul).

Cette Ligue des Nations, dont la France est tenante du titre, démarre mal. Il faudra aller gagner au Danemark et surtout réaliser un sans-faute dans les trois matchs restants durant ce rassemblement (en Croatie le 6 juin, en Autriche le 10 et au Stade de France face aux Croates trois jours plus tard). Il peut y avoir des explications toutes trouvées comme la fatigue d'une longue saison, puis les sorties sur blessure de Mbappé à la pause et de Varane à l'heure de jeu. Cette dernière a d'ailleurs complètement déstabilisé l'assise défensive des Bleus.

Lloris : «il y a des choses à améliorer dans l'alignement»

L'entrée de Saliba n'est pas mauvaise mais sur l'ensemble du match, Koundé a manqué d'autorité dans ses interventions. C'est surtout la paire Hernandez qui a flanché, Théo notamment perdu dans son positionnement sur le flanc gauche et responsable sur les deux buts adverses. Lloris a même sauvé deux fois la mise de son équipe sur Skov Olsen et Eriksen avant de s'incliner. Après la rencontre, le capitaine des Bleus reconnaissait d'ailleurs que sa défense avait connu des problèmes d'alignement qu'il faudra rapidement régler pour les prochains rendez-vous.

«C'est à nous de trouver les solutions quand on voit les buts encaissés ce soir. Certainement qu'il y a des choses à améliorer dans l'alignement mais je n'ai pas encore revu les buts. On le refera en image toujours avec cette volonté de nous améliorer et d'être encore plus performant », affirmait le portier. Globalement, les joueurs de l'équipe de France ne se trouvaient pas d'excuse. C'est tout de même un sacré rappel à l'ordre face à un adversaire qu'elle affrontera en phase de groupes à la Coupe du monde à l'automne prochain au Qatar.

«On a des joueurs qui ont beaucoup joué et évidemment qu'on a manqué de fraîcheur physique par moments. On a une équipe qui peut être pétillante mais elle a besoin de ressort et de fraîcheur pour évoluer à son niveau. Je ne parle pas que des joueurs offensifs. Mais le calendrier est ainsi fait. On a quatre matches en onze jours. C'est le foot. À un moment, on était sur une série forte de matches sans défaite. On saura lundi si c'est un coup d'arrêt ou pas. En tout cas, c'est une défaite qu'il faut digérer», soulignait le sélectionneur du soir Guy Stéphan. Vite oublier.