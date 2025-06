Manchester City annonce le départ de Scott Carson

Manchester City attend les arrivées de Tijjani Reijnders et de Rayan Aït-Nouri, sans compter celle de Rayan Cherki. Mais les pensionnaires de l’Etihad Stadium veulent aussi se séparer de quelques éléments. Jack Grealish est notamment poussé vers la sortie. Il devrait suivre la voie d’autres joueurs. En effet, les Skyblues ont officialisé le départ de Scott Carson.

«Après six saisons avec le club, Scott Carson quittera Manchester City à l’expiration de son contrat cet été. Nous tenons à remercier Scott pour son travail acharné et son dévouement et lui souhaitons la meilleure des chances pour l’avenir», ont écrit les Mancuniens sur leur compte X officiel. Le joueur de 39 ans se retrouve libre et sur le marché.